Migraci i rostoucí ceny bude řešit vláda, Zeman jmenuje nového rektora a Kvitová se pokusí o semifinále

Vláda má jednat o reakci na probíhající migraci i rostoucí ceny. Najít cestu ke zjednodušení zaměstnávání zdravotníků z Ukrajiny bude jedním ze středečních úkolů vlády. Ta se též podívá na pravidla pro nošení roušek v hromadné dopravě tak, aby se povinnost vztahovala na všechny děti nad šest let. Po úterním schválení žádosti o prodloužení nouzového stavu sněmovnou by vláda měla vyhlásit, že tento nástroj krizového řízení bude platit další dva měsíce.

Na Pražském hradě proběhne jmenování nového rektora Mendelovy univerzity prezidentem Milošem Zemanem. Stát by se jím měl dosavadní děkan agronomické fakulty Jan Mareš, jehož nominace proběhla na základě volby akademického senátu školy.

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se dopoledne setká s předsedy parlamentů Litvy, Lotyšska a Estonska. Schůzka doprovodí mezinárodní konferenci Česko-baltské století uspořádanou ke stému výročí formálního uznání trojice pobaltských zemí někdejším Československem.



Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka odslouží za zesnulou americkou političku českého původu Madeleine Albrightovou zádušní mši. Začátek je plánovaný na dnešních 18:00 ve svatovítské katedrále. Bývalá americká ministryně zahraničí zemřela minulý týden ve věku 84 let.



Tenistka Petra Kvitová se na turnaji v Miami pokusí o postup do semifinále. Povedlo by se jí to zde poprvé v kariéře. Bude mít však těžký los. Do cesty se jí postaví Polka Iga Šwiateková, která se příští týden stane světovou jedničkou.