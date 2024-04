Lipavský zahájí návštěvu Brazílie, Vystrčil vyrazí do Zambie. V Německu budou řešit Bystroně a jeho kauzu

Státní zdravotní ústav má zveřejnit další údaje o počtu nových případů černého kašle.

Je poslední den pro doplňování kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu v ČR, které se uskuteční 7. a 8. června, a pro jejich přezkoumání ministerstvem vnitra.

Měla by se uskutečnit další schůzka zástupců bank, obranného průmyslu a ministerstva obrany k financování zbrojních zakázek.

Bývalý prezident Václav Klaus představí svou studii, v níž analyzuje příčiny špatně fungujícího ekonomického systému ČR a její hospodářské politiky.

Proběhne hlasování o restrukturalizačním plánu hutní společnosti Liberty Ostrava na schůzi dotčených stran. Plán firma předložila věřitelům 10. března, předpokládá snížení výroby o 60 procent.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský zahájí návštěvu Brazílie. Poté bude pokračovat do Argentiny. Návštěva potrvá do 12. dubna. Předseda Senátu Miloš Vystrčil vyrazí na pracovní návštěvu do Zambie, kde bude do 11. dubna.

Vedení Alternativy pro Německo (AfD) chce se svým poslancem Petrem Bystroněm hovořit o jeho kauze, ve které čelí podezření, že přijímal úplatky od proruské sítě. Není vyloučeno, že strana Bystroňovi, který je dvojkou kandidátky pro eurovolby, prozatím zakáže účastnit se kampaně.

V Haagu začne dvoudenní jednání Mezinárodního soudního dvora (ICJ) kvůli stížnosti Nikaraguy na Německo; středoamerická země viní Berlín, že finanční a vojenskou pomocí Izraeli porušuje mezinárodní právo, včetně úmluvy o genocidě z roku 1948.

Jižní Korea vypustí svůj druhý vojenský průzkumný satelit, který má přispět k lepšímu monitorování aktivit KLDR. Stejně jako první špionážní družici ho do vesmíru vynese raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Ta odstartuje z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě.