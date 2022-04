Lipavský navštíví Makedonii, zvyšuje se existenční minimum a snižují se slevy v dopravě

Zvyšuje se životní a existenční minimum o deset procent. O zvýšení ve středu rozhodla vláda kvůli pomoci domácnostem s rostoucími cenami. Životní minimum pro samotného dospělého vzroste na 4250 korun, v rodině je částka pro dospělé i děti nižší. Existenční minimum stoupne na 2740 korun.

Novým rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze se stává Petr Dvořák.

Slevy ve veřejné dopravě pro děti a studenty do 26 let a seniory nad 65 let se snižují z dosavadních 75 procent na 50 procent z jízdného. Systém slev se naopak rozšíří o invalidní důchodce s invaliditou třetího stupně. O úpravě slev rozhodla vláda v lednu.

Do systému Pražské integrované dopravy bude zahrnuto Vlašimsko a Posázaví a nově se zavede 26 autobusových linek.

Eurostat zveřejní rychlý odhad březnového vývoje inflace v eurozóně. Ekonomové očekávají, že inflace z únorové hodnoty 5,9 procenta výrazně zrychlí a dostane se zhruba na 6,5 procenta.

Čeští stíhači přebírají do konce července dohled nad vzdušným prostorem Litvy. Do mise bude nasazeno pět stíhacích letadel JAS-39 Gripen a 95 vojáků.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský navštíví s kolegy ze Slovenska a Rakouska Moldavsko, které čelí náporu ukrajinských běženců. V Kišiněvě budou jednat s moldavskou premiérkou Natalií Gavrilitsaovou, ministrem zahraničních věcí Nicolaem Popeskuem a navštíví uprchlické centrum.

Papež František se setká s polským prezidentem Andrzejem Dudou.