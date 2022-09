Ministr Lipavský promluví v Radě bezpečnosti OSN. Na stříbrná plátna se vrací Avatar

V Radě bezpečnosti OSN promluví český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Zástupce České republiky v tomto orgánu vystoupí poprvé po téměř 30 letech. Ústředním tématem projevu bude ruská agrese na Ukrajině.

Česká televize od 20.05 odvysílá předvolební superdebatu ke komunálním volbám. Tématem pro sedm pozvaných představitelů politických stran a hnutí, jež jsou zastoupeny ve sněmovně, bude diskuse o vztahu celostátní a regionální politiky.

U pražského městského soudu pokračuje projednávání trestní kauzy Mostecké uhelné společnosti.

Premiér Petr Fiala (ODS) a vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková představí plán úspor energií ve Strakově akademii a dalších vládních objektech.

Centrem Prahy od Vltavy k sídlu ministerstva spravedlnosti projde Pochod proti bagatelizaci sexualizovaného a domácího násilí. Akci pořádá iniciativa Bez trestu.

V Hradci Králové bude v rámci Dne bez aut městská hromadná doprava pro lidi s řidičským průkazem zdarma. Od 14.00 do 18.00 dopravní podnik na Velkém náměstí představí trolejbus a elektrobus, součástí bude program pro děti a dospělé.

Šéf ŘSD Radek Mátl slavnostně zahájí budování obchvatu Jaroměře. Stavba za necelých 700 milionů korun bez DPH, jež se napojí na dálnici D11 a odvede dopravu z dvanáctitisícového města ve směru z Hradce Králové na Náchod a do Polska, by měla být hotová v roce 2024.

Britská centrální banka pravděpodobně oznámí zvýšení základní úrokové sazby o půl procentního bodu na 2,25 procenta. Podobný krok očekávají ekonomové i od švýcarské centrální banky, v tomto případě by mělo jít o zvýšení o 0,75 procentního bodu, z minus 0,25 na 0,50 procenta.

Austrálie drží státní svátek na počest zesnulé královny Alžběty II. Odpůrci monarchie budou demonstrovat.

Mezinárodní tribunál v kambodžském Phnompenhu, který soudí vůdce Rudých Khmerů, vynese verdikt v případu 91letého expremiéra Khieu Samphana. Ten se odvolal proti rozsudku z roku 2018, kdy byl shledán vinným z genocidy.

Před soudem v New Yorku stane Hadi Matar, jenž je obviněn z útoku na indicko-britského spisovatele Salmana Rushdieho. Od 19.00 se ve veřejné knihovně New York Public Library koná čtení Rushdieho tvorby na výraz solidarity se zotavujícím se autorem.

Do českých kin přichází v obnovené premiéře britsko-americký kasovní trhák z roku 2009, sci-fi film Avatar v režii Jamese Camerona – coby předzvěst prosincové premiéry pokračování s názvem Avatar: The Way of Water.

V Kampusu Hybernská začíná devátý ročník mezinárodního festivalu ilustrace a komiksu LUSTR. Potrvá do 28. září.