Malé firmy mají dokončit první kolo testování. Vláda projedná Turów a podporu čínského výrobce baterií

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Firmy do deseti zaměstnanců, neziskové organizace a živnostníci by do dnešního dne měli dokončit první kolo testování na koronavirus.

Začne ostrý provoz očkování v pražském Kongresovém centru.



Vláda na schůzi projedná mimo jiné vyhodnocení vlivu rozšíření těžby v hnědouhelném dolu Turów na české území včetně návrhu konkrétního řešení a financování jednotlivých monitoringů. Bod předkládají ministři životního prostředí a zemědělství.



Vláda se také bude zabývat žádostí čínské firmy Minth Automotive Technology Research & Development o slevu na dani formou investiční pobídky v hodnotě 209 milionů korun. Společnost chce v Kralupech nad Vltavou zahájit výrobu bateriových skříní pro elektromobily. Investice firmy za 836 milionů má podle CzechInvestu za 10 let do státního rozpočtu přinést 1,8 miliardy korun.



Večer skončí hlasování Ústředního výboru KSČM o konci tolerance menšinového kabinetu ANO a ČSSD.



Kvůli rozsáhlým výlukám v úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí, modernizaci úseku Poříčany – Velim a pardubického železničního uzlu začínají platit výrazné změny v jízdních řádech dálkových i regionálních vlaků Českých drah na páteřních linkách z Prahy na severní i jižní Moravu a na přípojných tratích zejména v Pardubickém kraji.



Městský soud v Praze se bude zabývat případem pěti lidí podezřelých ze stomilionového podvodu při stavbě fotovoltaické elektrárny Ševětín na Českobudějovicku.



Signatáři jaderné dohody s Íránem z roku 2015 budou o jejím oživení jednat ve Vídni. Na místě budou také zástupci USA. Írán však vyloučil přímá jednání s americkou delegací.



Spojenci Alexeje Navalného chtějí demonstrovat před zařízením, kde je ruský opoziční předák vězněn, pokud úřady nedovolí, aby ho nejpozději do pondělní noci mohl navštívit lékař, kterého si Navalnyj vybere.



Mezinárodní měnový fond zveřejní ve 14:00 před jarním zasedáním výhled světové ekonomiky, v 16:30 pak zprávu o finanční stabilitě. Akce se kvůli pandemii koná virtuálně.



Kvůli mytí stěn a stropu a údržbě technologie bude od 6. dubna do 12. dubna vždy od 23:00 do 05:00 (tj. šest nocí) uzavřen střední tubus Strahovského tunelu směr Břevnov. Druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu.