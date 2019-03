Mayová musí kvůli dohodě o brexitu zlomit severoirské spojence, učitelé přijdou v černém

PRAHA Učitelé chtějí protestovat proti stavu českého školství, někteří z nich tak dnes předstoupí před žáky v černém. Britskou premiérku čekají další jednání okolo brexitu, potřebuje přesvědčit severoirské unionisty, kteří podporují její vládu.

Dolní komora britského parlamentu ve středu večer pohodlnou většinou schválila opatření, které mění v britském zákonu datum odchodu z Evropské unie. To se z původního 29. března odsouvá na 12. duben, popřípadě 22. květen, pokud by Dolní sněmovna tento týden schválila dohodu o brexitu. Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) ovšem dál trvá na svých výhradách vůči brexitové dohodě a obsažené „irské pojistce“ a dokument by ani v případném třetím hlasování nepodpořila. DUP to uvádí v prohlášení, které představuje značnou komplikaci pro snahu britské premiérky Theresy Mayové. Ta při tom vytáhla ve středu trumf, za schválení dohody nabídla svou rezignaci. Budeme sledovat ohlasy na středeční dění a další vývoj.

V souvislosti s Dnem učitelů se kantoři mohou zapojit do protestní akce Vidíme to černě. Tím, že do školy přijdou v černém oblečení, dají najevo svůj nesouhlas se současným stavem školství. Akci podporují Učitelská platforma a Pedagogická komora. V Praze odpoledne proběhne finále soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Zúčastní se ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, který už dopoledne udělí vynikajícím pedagožkám a pedagogům medaile MŠMT, nejvyšší ocenění za práci ve školství.

Městský soud v Praze projedná dvě správní žaloby bývalé šéfky premiérova kabinetu Jany Nečasové na odvolací finanční ředitelství. Nečasová se brání proti rozhodnutím, která jí vyměřila darovací daň z údajně nepřiznaných luxusních darů.



Bankovní rada české národní banky bude jednat o nastavení úrokových sazeb. Rozhodnutí zveřejní ve 13:00.



Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová a zástupci více než desítky amerických zemí mají jednat o situaci ve Venezuele; jde o další schůzku takzvané kontaktní skupiny, kterou vytvořila EU s Mexikem a Uruguayí s cílem zprostředkovat jednání mezi venezuelskou opozicí a vládou.