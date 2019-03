Mayové jde o všechno, Apple představí tajemnou novinku

PRAHA Nastává horký týden pro jednání o brexitu, USA a svět budou dešifrovat výsledky speciálního vyšetřování kolem volebního týmu Donalda Trumpa a Andrej Babiš povečeří s Milošem Zemanem.

Chtělo by se napsat, že jednání o brexitu vstupují do závěrečné fáze, ale jeden nikdy neví. Britská premiérka Theresa Mayová v neděli večer ve svém venkovském sídle Chequers jednala s ministry a rebelujícími konzervativními zákonodárci o své brexitové strategii a o tom, zda je šance, že by její dohodu o vystoupení Spojeného království z EU, kterou vyjednala s Bruselem, v příštích dnech schválila Dolní sněmovna. Britský list The Sunday Times v neděli napsal, že premiérka Theresa Mayová čelí ve svém kabinetu rostoucímu tlaku, aby kvůli situaci kolem brexitu rezignovala. Řada ministrů nicméně tvrzení popřela a vyjádřila Mayové podporu. Mayová získala ve čtvrtek v Bruselu na summitu EU odklad brexitu přinejmenším do 12. dubna, není však jisté, zda v příštích dnech přesvědčí poslance k podpoře hotové dohody s EU, kterou předtím už dvakrát odmítli. V opačném případě hrozí Británii neřízený brexit.

Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller podle amerického ministerstva spravedlnosti nedospěl k závěru, že Trumpův volební tým a jeho poradci koordinovali svou činnost s Ruskem. Vyplývá to z dopisu, který právním výborům Kongresu zaslal ministr spravedlnosti a generální prokurátor William Barr. Z dopisu, který shrnuje závěry Muellerovy zprávy, rovněž podle AP plyne, že Muellerovy důkazy nestačí k rozhodnutí o tom, zda Trump bránil výkonu spravedlnosti. Budeme sledovat ohlasy.

Do závěrečné fáze vstupuje kampaň před prezidentskými volbami na Slovensku. Do ní se zapojil i český prezident Miloš Zeman, který v neděli přijal v Lánech kandidáta Maroše Šefčoviče a popřál mu úspěch. Je otázka, zda mu to pomůže. Druhé kolo prezidentských voleb na Slovensku se uskuteční v sobotu 30. března. Šefčovičovou soupeřkou bude Zuzana Čaputová, která je podle průzkumů favoritkou voleb.

Miloš Zeman dnes povečeří s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Probírat budou situaci v české politice i jednání o brexitu.

Odpoledne zasedne Babišova vláda. Na programu má mimo jiné zvýšení důchodů v příštím roce či návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Od toho si vláda slibuje, že se zvýší ochota rodiče nechat děti očkovat a zastaví se nemilý trend nárůstu spalniček.

Začíná celorepubliková sbírka jarní Srdíčkové dny, která pomáhá vážně nemocným dětem v Česku. Potrvá do 29. března. Pořádá charitativní organizace Život dětem.

Ve 14:00 proběhne tisková konference zastupitelského klubu ANO k údajným zásahům do rozhodování krajského úřadu v kauze podezření ze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Krajský úřad Středočeského kraje, který vede hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), nedávno provedl reorganizaci, čímž přehrál ostře sledovaný případ na jiné úředníky a dostal se tak do podezření, že není nestranný.



Česko by mělo zrušit mimořádná veterinární opatření vůči dovozu polského hovězího masa, pokud Polsko do té doby Praze i Evropské komisi zaručí, že skutečně přijímá všechna opatření, která v souvislosti s kauzou slíbilo provést.



Apple pořádá speciální prezentaci pro novináře. Americká společnost už v minulém týdnu uvedla na trh nový iPad Air s úhlopříčkou 10,5 palce (26,67 centimetru) a modernizovanou verzi přístroje iPad Mini o úhlopříčce 7,9 palce. Tento krok byl podle agentury Reuters překvapivý právě vzhledem k oznámené tajemné prezentaci. Očekává se, že na ní představí televizní služby, novou verzi sluchátek a bezdrátovou nabíječku.