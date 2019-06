Ministerstvo zemědělství by mělo reagovat na návrh druhé auditní zprávy Evropské komise

PRAHA Ministerstvo zemědělství se vyjádří k návrhu druhé auditní zprávy, kterou do Česka poslala Evropská komise. Týkat by se měla možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a ministra zemědělství Miroslava Tomana a toho, zda bude muset Česko vracet zemědělské dotace.

V Česku se bude řešit návrh druhé auditní zprávy Evropské komise. Ta do Česka dorazila ve středu a týká se zemědělských dotací pro Agrofert. Informaci potvrdilo také ministerstvo zemědělství, které k věci ve čtvrtek dopoledne uspořádá tiskovou konferenci. Zdroje ČTK hovoří o tom, že je možné, že Agrofert bude muset vrátit všechny investiční zemědělské dotace od února 2017, kdy začala platit novela o střetu zájmů označovaná jako lex Babiš. Nemělo by se to týkat takzvaných přímých plateb, které jsou vypláceny všem zemědělcům v EU. Podle Hospodářských novin auditní zpráva opět vytýká premiérovi Andreji Babišovi (ANO) střet zájmů. Není v ní ale, kolik peněz má ČR Bruselu vracet. Podle zdroje Deníku N se zpráva týká i ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

Závěr dvoudenní návštěvy prezidenta Miloše Zemana ve Slovinsku, kde se účastní zasedání iniciativy takzvaného Trojmoří. Doprovází ho podnikatelská delegace pod vedením prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Program: 10:15 příjezd k budově Kongresového centra Brdo, 10:20 pořízení společné fotografie, 10:30 zahájení plenárního jednání (sál Grandis), 13:30 oběd podávaný slovinským prezidentem Borutem Pahorem, 16:00 odlet z Lublaně do Prahy.



Ve vzdušném prostoru Slovinska se uskuteční cvičení Adriatic Strike 2019, potrvá do 7. června 2019. Z Česka se zúčastní předsunutí letečtí návodčí, trojice taktických letounů L-159 ALCA a letecký personál z 21. základny taktického letectva.



Americký prezident Donald Trump je na návštěvě Francie. Setká se s prezidentem Emmanuelem Macronem. Oba se v 11:00 v Colleville-sur-Mer zúčastní americko-francouzské ceremonie připomínající 75. výročí vylodění v Normandii. Pak budou mít společný oběd v Caen. Už v 8:30 Macron a britská premiérka Theresa Mayová slavnostně položí základní kámen budoucího britského památníku ve Ver-sur-Mer. Ve 12:00 se odehraje kanadsko-francouzská ceremonie za účasti premiérů Justiona Trudeaua a Édouarda Philippea.

V Národní technické knihovně v Praze 6 proběhne odborná konference Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na Letiště Václava Havla. Vystoupí na ní zástupci Prahy i Kladna, stavební společnosti, SŽDC či dopravních expertů. Ve 13:00 se uskuteční tisková konference závěrům debaty a informacím o aktuálním stavu proveditelnosti projektu.



V 11.30 se uskuteční tisková konference ke zveřejnění Evropské výroční zprávy o drogách 2019. Zprávu představí zástupce Agentury EU pro drogy Lucas Wiessing a vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík, který přiblíží i specifika a proměnu české drogové scény. Zpráva bude v Česku představena souběžně s mezinárodním zveřejněním v Lisabonu.

V 15:00 startuje mimořádné jednání pražského zastupitelstva, které vyvolaly opoziční ANO a ODS kvůli tajnému hlasování na radě v otázce průzkumu k metru D. Opozici vyčítá radním, že se vyvlékají ze zodpovědnosti.



Ve 22:00 proběhne čtvrtý ročník nočního divadelního běhu Pražskou tržnicí nazvaný Velká holešovická. Zúčastní se tým Jatek78, Cirk La Putyka, Laterna magika, Dejvické divadlo, Divadlo Ungelt, Studio DVA, Ty-já-tr, Tanec Praha / Divadlo Ponec, Divadlo X10, Hudební divadlo Karlín, Divadlo Na Fidlovačce a Divadlo na Vinohradech.Vítězné týmy získají 20 tisíc korun na nákup vstupenek do svého divadla, které věnují těm, kteří si běžně nemohou vstupenky do divadla dovolit.