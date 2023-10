Ruský ministr zahraničí Lavrov na návštěvě Číny, ruzyňské letiště začne údržbu hlavní ranveje

Letiště Praha od dneška přesune provoz na vedlejší ranvej, protože na hlavní dráze bude provádět pravidelnou údržbu. Létat na vedlejší dráhu, která vede nad Prahou a Kladenskem, budou letadla mezi 8. a 16. hodinou. Pravidelná údržba skončí 27. října.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejní výsledky kontroly peněžních prostředků vynakládaných v souvislosti s paliativní péčí. Cílem kontroly bylo prověřit, zda byly peněžní prostředky vynakládané v letech 2017 až 2021 v souvislosti s paliativní péčí použity účelně a v souladu s právními předpisy.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a poté také premiér Petr Fiala (ODS) se setkají s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou.

Začíná kompletní uzávěra dopravního tunelu pod horou Mont Blanc. Do 18. prosince.

V Tiraně se koná summit takzvaného Berlínského procesu – mezivládní iniciativy, která vznikla v roce 2014 s cílem urychlit integraci států západního Balkánu do Evropské unie. Kromě lídrů západobalkánských zemí se očekává účast německého kancléře Olafa Scholze či šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Je to poprvé, co schůzku v tomto formátu pořádá některá ze zemí západního Balkánu.

V Sarajevu začíná soud s prezidentem bosenské Republiky srbské Miloradem Dodikem. Čelí obvinění, že se odmítl podřídit rozhodnutí vysokého představitele Helmuta Schmidta.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zahajuje třídenní návštěvu Číny, během níž se sejde se svým čínským protějškem Wang Iem.

Vyšetřování pátečního incidentu na střední škole v Arrasu, při kterém muž nožem zabil učitele a další lidi zranil. Francouzská vláda vyhlásila nejvyšší stupeň varování před terorismem. Na francouzských školách se bude od 14:00 držet minuta ticha.

Rusko chce, aby Rada bezpečnosti OSN dnes hlasovala o jeho návrhu rezoluce k bojům mezi Hamásem a Izraelem.

Jordánský král Abdalláh II. na návštěvě Německa, kde se setká se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem.

Skončí dvoutýdenní lhůta na sestavení vlády, který dala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová šéfovi vítězné strany Robertu Ficovi při jednání 2. října.