Na Den dětí zábava s policisty v pražské ZOO, poslanci pokračují v řešení otázky sňatků pro stejnopohlavní páry

Při mimořádné červnové valorizaci se procentní část penzí zvýší o 2,3 procenta a k tomu o pevnou částku 400 korun. Průměrný starobní důchod tak stoupne o zhruba 760 korun. Zvednou se také náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu, po nemoci z povolání nebo pro pozůstalé po zemřelých pracovnících.

Pražská městská policie na Den dětí připravila bohatý program – malování na obličej, skákací hrad, fotokoutek nebo na klauny na chůdách. Znalost základů správného chování v silničním provozu si budou moci děti osvojit v dětské dopravní školičce. Stanoviště městské policie budou rozmístěna po celé spodní části zoologické zahrady a děti do 15 let mají vstup za jednu korunu. Po celou dobu bude dětem a návštěvníkům čas se strážníky zpříjemňovat také kapela Dixiband Městské policie.

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci budou pokračovat v projednávání návrhu na uzákonění sňatků pro stejnopohlavní páry. Na programu je v úvodním kole také ústavení zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Sněmovnu čekají rovněž pravidelné interpelace na členy vlády.

Český statistický úřad zveřejní míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti a ekonomické aktivity za duben 2023.

Jednání ministrů dopravy zemí Evropské unie. Jednat budou mimo jiné o chystané emisní normě Euro 7, jejíž navržené znění vadí skupině zemí včetně Francie, Itálie či Česka. Bez diskuse by měli formálně schválit přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o potírání násilí na ženách.

V Kišiněvě, kde se koná druhý summit lídrů Evropského politického společenství (EPC), mají pokračovat v jednáních o mírové dohodě ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev a arménský premiér Nikol Pašinjan pod záštitou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého kancléře Olafa Scholze a předsedy Evropské rady Charlese Michela. Obě bývalé sovětské republiky už desítky let vedou krvavý spor o Náhorní Karabach.

Český prezident zavítá do rakouského parlamentu, kde bude hovořit s předsedou Národní rady Wolfgangem Sobotkou.

Moskevský soud se bude zabývat žádostí obhájců opoziční aktivistky Sofije Sapegaové, aby se jejím předáním do vlasti z Běloruska, kde byla loni odsouzena na šest let, zabýval soud ve Vladivostoku, kde má bydliště. Sapegaovou běloruské úřady zadržely předloni spolu s jejím tehdejším partnerem, běloruským opozičním novinářem Ramanem Pratasevičem poté, co donutily civilní letoun společnosti Ryanair při letu z Atén do Vilniusu k přistání v Minsku. Soud bude jednat za nepřítomnosti Sapegaové.