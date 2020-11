Na Staroměstském náměstí stojí vánoční strom, Nevada potvrdí výsledek prezidentské volby

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Sledovat budeme vývoj epidemie koronaviru v Česku i ve světě. Francouzský prezident Macron by měl večer vystoupit v televizi s projevem, vyjádřit by se měl k situaci v zemi. To španělská vláda má dnes informovat o plánu na očkování proti covidu v příštím roce.

Na Staroměstském náměstí v Praze měl být v 5 hodin ráno vztyčen vánoční strom. Přijel z Modletic u Prahy. Ráno by jej měli odborní pracovníci ozdobit.

Pražský soud dnes pokračuje v projednávání případu, který souvisí s nákupy zemního plynu pro Pražskou plynárenskou. Obžalován je jeden člověk, hrozí mu až deset let za mřížemi.

Americký prezident Donald Trump by měl v souladu s tradicí před Díkůvzdáním omilostnit krocana. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v Růžové zahradě Bílého domu.

Trumpa se bude týkat ještě jedna událost, dnes by měl totiž stát Nevada oficiálně potvrdit výsledek prezidentských voleb. Neoficiálně tam zvítězil Joe Biden. Trumpův tým tam podal žalobu požadující zastavení potvrzení výsledků.

Čínský ministr zahraničí Wang I zamířil do Japonska, kde se setká s domácím šéfem resortu zahraničí. Kromě toho by se měl sejít i s premiérem Jošihidem Sugou.

V Praze dnes večer proběhne noční zvuková zkouška filmařů, kteří budou pro účely natáčení testovat různé druhy palných zbraní. Zkouška potrvá až do druhé hodiny ranní.

Den před jednáním rady ČT se uskuteční tisková konference, kterou svolal spolek Milion chvilek. Kromě předsedy spolku Benjamina Rolla by měla vystoupit i dokumentaristka Olga Sommerová.