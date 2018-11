Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou a Zeman v Izraeli otevře Český dům

Nedělní incident v Kerčském průlivu u Krymu je velmi vážný, neboť Rusko tam otevřeně a přímým způsobem použilo vojenskou sílu vůči ukrajinským plavidlům. Po mimořádném jednání velvyslanců aliančních zemí se zástupci Ukrajiny to v centrále NATO v Bruselu řekl novinářům generální tajemník organizace Jens Stoltenberg. Upozornil, že pokračující ruská militarizace Krymu a Černého a Azovského moře dál ohrožuje ukrajinskou nezávislost a podkopává stabilitu v širším regionu.

Dohadování v parlamentu. Ruské speciální jednotky v neděli zadržely u Kerčského průlivu tři lodě ukrajinského námořnictva. Rusové přitom na plavidla stříleli a tři námořníky zranili. „Použití vojenské síly proti ukrajinským lodím a námořníkům nemá žádné opodstatnění,“ zdůraznil generální tajemník aliance. „Viděli jsme, jak střílejí na ukrajinské lodě. Viděli jsme, že se plavidel zmocnili a zajali námořníky. A viděli jsme, že někteří ze zajatých byli zraněni,“ vypočetl Stoltenberg. Rusko podle něj musí pochopit, že jeho kroky mají své důsledky.



Nedělní dění v Kerčském průlivu zapadá do vzorce ruského chování v posledních sedmi letech, podotkl generální tajemník NATO. Na otázku, jak konkrétně nyní aliance na vývoj v Azovském moři zareaguje, Stoltenberg odpověděl výčtem kroků, které už vůči Rusku v souvislosti s Ukrajinou členské země aliance uskutečnily, zmínil se například o sankčních opatřeních či o posilování NATO ve východní Evropě.



Nepřehledná situace v pondělí vpodvečer vznikla v ukrajinském parlamentu, který jednal o vyhlášení válečného stavu navrhovaného prezidentem Petrem Porošenkem. Nakonec po dlouhé debatě byl válečný stav na 30 dnů vyhlášen.



Uhelná kauza. Městský soud pokračuje v projednávání kauzy údajného tunelování a podvodného ovládnutí Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba tvrdí, že šestice obviněných způsobila státu škodu přesahující 3,2 miliardy korun.



Mun Če-in v Česku. Jihokorejský prezident Mun Če-in se cestou na summit zemí G20 do Argentiny zastaví v Praze a zůstane do středy. Setkat by se měl s korejskými krajany a podnikateli.

Vánoční Praha. Na Staroměstském náměstí bude vztyčen strom pro pražské vánoční trhy.



Co s fake news? Speciální výbor zákonodárců Británie, Irska, Lotyšska, Kanady, Brazílie, Argentiny a Singapuru vyslechne řadu svědků při slyšení věnovaném šíření dezinformací a nepravdivých zpráv. Pozván byl i šéf Facebooku Mark Zuckerberg, místo něj ale přijede níže postavený manažer firmy Richard Allan.

Soud o brexit. Soudní dvůr Evropské unie má jednat o tom, zda Británie teoreticky smí odstoupil od aktivace „rozvodového“ článku 50 lisabonské smlouvy, a ukončit tak brexit. Obrátili se na něj britští politici, kteří s brexitem nesouhlasí.v

Zeman a Český dům. Třetím dnem pokračuje návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana a předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) v Izraeli; do 28. listopadu. Ve 12:00 proběhne oběd prezidentského páru s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem; v 16:00 otevření Českého domu.



Útočník na fotbalisty. Soud vynese rozsudek nad mužem, který loni trojicí bomb zaútočil na fotbalisty Borussie Dortmund. Obžaloba pro něj chce doživotí.