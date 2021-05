Nastane velké rozvolnění, hospody otevřou i vnitřek. Rusové z ambasády mají odcestovat a hokejisty čeká Dánsko

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Velké pondělí rozvolnění přinese mnoho změn. Spousta dosud zavřených provozoven na základě proticovidových opatření otevře. Provoz mohou obnovit také venkovní a vnitřní koupaliště a bazény, sauny, wellness, kluby, diskotéky, herny a kasina. Mírnější režim se projeví i při skupinových prohlídkách nebo při ubytování. Více se dočtete zde.

Vláda by měla projednat prodloužení příspěvků na mzdy z programu Antivirus do konce června. Ten je určený pro firmy, které se dostaly do problémů kvůli epidemii koronaviru. Plánovaný konec by měl nastat dneska. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) potvrdila, že návrh předloží. Stejně tak navýšení důchodů na příští rok o 300 korun měsíčně nad rámec daný povinnou valorizací, jak se na tom minulý týden dohodla koalice.



Od 9:00 mohou živnostníci postižení uzavřením škol a sociálních zařízení žádat o ošetřovné za duben a květen. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) bude žádosti přijímat do 30. června. Jde o 400 korun za kalendářní den, vztahuje se k období od 6. dubna do 16. června. Rozpočet programu je 260 milionů korun.

Premiér Andrej Babiš dorazí večer na pravidelnou schůzku s prezidentem Milošem Zemanem do Lán. Obvykle při těchto večeřích mluví o aktuální politické agendě. Proberou tak pravděpodobně uvolňování protikoronavirových opatření, úkoly pro staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) či posun v diplomatické roztržce s Ruskem.

Ultimátum pro pracovníky ruské ambasády vyprší o půlnoci. Do té doby mají všichni opustit české území. Jde o vyvození důsledků z kauzy výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku. Výjezdní příkaz dostalo 123 ruských občanů. Třicet z nich má diplomatický pas a zbytek služební. Přesun začal již v sobotu, pro další skupinu přiletí letadlo v pondělí odpoledne. Někteří zvolili pro cestu auto.

Čeští hokejisté nastoupí od 15:15 k zápasu ve skupině s Dánskem, kde se obě země porvou o postup. Případná porážka by mohla znamenat pro národní tým konec na turnaji, naopak vítězství by ho hodně přiblížilo k postupu do čtvrtfinále.