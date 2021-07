Obří loď, která blokovala Suez, může odplout. Vláda upraví sporné nařízení o podpoře po tornádu

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Mimořádné jednání vlády. Jeho hlavním bodem má být úprava nařízení, podle kterého se státní podpora pro lidi zasažené bouří a tornádem na jižní Moravě a Lounsku snižuje o příjmy z veřejných sbírek. „Spornou větu o darech z pravidel vyjmeme. Úředníci to mysleli dobře, ale je to nesmysl, vyvolává to jen nejasnosti,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Začne řádná červencová schůze Sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat předlohu k elektronizaci zdravotnictví a poslanecké novely k sociálním dávkám a k zavedení nejméně pětitýdenní dovolené. Program jednání bude teprve stanoven. ODS chce jako první bod zařadit jednání o státní podpoře pro lidi po bouři a tornádu na jižní Moravě.

Začíná mimořádný termín státních maturitních testů pro studenty, kteří byli při řádném termínu v květnu v karanténě. Zároveň se konají opravné testy pro maturanty, kteří v květnu neuspěli a kterým dalo MŠMT kvůli epidemii covidu-19 o jeden opravný pokus navíc. Testy skončí 9. července.

Do dneška se mohou hlásit účastníci tendru na jednoho distributora vakcín proti covidu-19.

Obří kontejnerová loď Ever Given, která v březnu zablokovala Suez, bude moci odplout z Velkého hořkého jezera, kde ji drží správa průplavu.

V Maďarsku má vstoupit v platnost kontroverzní zákon, který zakazuje „propagaci“ homosexuality mezi nezletilými.

U vídeňského zemského soudu startuje proces proti sedmi lidem obžalovaným z napomáhání teroristické organizaci Islámský stát. Hlavní obžalovaný, muž původem z Čečenska jménem Turpal I., při bojích v Sýrii údajně zastával vůdčí postavení ve skupině Čečenů. Ta byla podle obžaloby nechvalně známá mimořádnou brutalitou.

Na burze v Londýně se začne obchodovat s akciemi společnosti Wise, která se specializuje na převody peněz.

Fotbalisté Dánska po čtvrtfinálové výhře 2:1 nad Českou republikou zkusí v dnešním semifinále mistrovství Evropy v Londýně překvapit favorizovanou Anglii. Domácí, kteří na turnaji ještě neinkasovali, usilují o premiérový postup do finále Eura. Utkání na stadionu Wembley začne ve 21:00.