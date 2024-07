Fed rozhodne o výši úrokových sazeb. Kanoistka Satková a cyklistka Miculyčová budou na OH bojovat o medaili

Odpoledne skončí lhůta pro předložení kandidátních listin do zastupitelstev 11 obcí, v nichž se má hlasovat o jejich složení začátkem října.

Ústavní soud vyhlásí nález k náhradě újmy u dítěte, které se stalo obětí pohlavního zneužití v rodině.

Pokud by dnes ve Sbírce zákonů vyšla novela insolvenčního zákona, která zkracuje dobu oddlužení z pěti let na tři roky, začala by tato kratší doba platit už od čtvrtka 1. srpna.

Ministr kultury Martin Baxa navštíví ve dnech 31. července až 3. srpna Polskou republiku, která si v letošním roce připomíná 80 let od vypuknutí Varšavského povstání a 81 let od povstání ve vyhlazovacím táboře Treblinka II. Setká se mj. s ministryní kultury a národního dědictví.

Americká centrální banka (Fed) po 20:00 SELČ rozhodne o výši základní úrokové sazby. Očekává se, že sazbu, za jakou si od ní půjčují peníze komerční banky, prozatím ponechá v rozpětí 5,25 až 5,5 procenta, což je nejvyšší úroveň za déle než 20 let.

V Dillí končí 46. zasedání Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO).

Čekání na první olympijskou medaili české výpravy v Paříži by mohla ukončit vodní slalomářka Gabriela Satková, která vyhrála úterní kvalifikaci. Bojovat o medaili bude také Iveta Miculyčová v cyklistické disciplíně freestyle BMX. Dvojnásobná mistryně Evropy se bez problémů kvalifikovala do devítičlenného finále z pátého místa.