Pavel přijme ministra pro evropské záležitosti Dvořáka. Britové si zvolí nové poslance

Prezident Petr Pavel přijme ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN). Proberou aktuální evropská témata, rozšiřování Evropské unie, pomoc Ukrajině i situaci kolem přijetí jednotné měny euro.

Sokolové představí na XVII. všesokolském sletu první program hromadných skladeb na fotbalovém stadionu v Edenu v Praze.

Soud projednává případ muže, kterého obžaloba viní z nelegální služby v ukrajinské armádě a z plenění v místě válečných operací.

Ode dneška začínají platit výrazně vyšší cla na dovoz elektromobilů z Číny do Evropské unie. Jde o prozatímní dodatečná cla až 38,1 procenta, která se budou vybírat navíc k desetiprocentnímu clu, které už platí.

Britové si vyberou nové členy dolní komory parlamentu ve volbách, které mohou otřást politickou scénou na ostrovech. K drtivému vítězství podle všeho směřují středoleví labouristé, kteří byli dosud hlavní opoziční silou.

Norský soud vynese verdikt nad Zaniarem Matapourem obviněným z terorismu kvůli střelbě u gay baru v metropoli Oslu v červenci 2022, která si vyžádala dva mrtvé a devět vážně zraněných.

Pětice českých tenistů zabojuje na travnatých dvorcích ve Wimbledonu o postup do třetího kola. V All England Clubu se představí Kateřina Siniaková a Brenda Fruhvirtová, druhé kolo má před sebou i Marie Bouzková. Do akce půjdou také Barbora Krejčíková a Tomáš Macháč, kteří kvůli dešti dohrávali zápasy 1. kola teprve ve středu.