Otevře se většina obchodů, Škoda po 40 dnech rozjede výrobu a nadále pokračuje plošné testování

PRAHA RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Nadále budeme sledovat koronavirové dění jak v Česku, tak ve světě. V posledních dnech se v mnoha zemích situace zlepšovala. Mezi nimi jsou i dříve velmi postižené - Itálie, Španělsko či Velká Británie. Bude tento příznivý trend pokračovat?

V pondělí otevřou podle upraveného vládního nařízení obchody do 2500 metrů čtverečních. Musí ovšem splňovat několik podmínek. Jde například o to, aby měly samostatný vchod a nebyly součástí obchodního centra. Konec omezení se týká i dalších služeb jako fitness center a dalších. Přehled naleznete zde.

Též v tento den nabývá platnost soudní rozhodnutí o zrušení čtyř opatření ministerstva zdravotnictví, která omezila volný pohyb, maloobchod. Vláda je totiž nepřijala podle krizového zákona.

Po čtyřicetidenní odstávce obnoví za přísných podmínek čítajících přes 80 bodů výrobu automobilka Škoda, což může mít pro Česko ekonomický i psychologický efekt. Při rozjetí linky se dají předpokládat různorodé problémy.

V dopoledních hodinách vystoupí zástupci Ústředního krizového štábu na tiskové konferenci, která je plánovaná na 11:15.

Vláda má pak v plánu jednání od 14:00 formou videokonference. Na programu jsou například body jako poslanecký návrh novely zákona o střetu zájmů nebo vládního nařízení v zemědělství v souvislosti s epidemií koronaviru.

I nadále bude probíhat plošné testování na covid-19. Výjimkou je Praha, kde už je otestován potřebný vzorek lidí s výjimkou chronicky nemocných pacientů, přičemž poslední z nich budou vyzváni SMS podle potřeb lékařů. Testovací místa jsou jinak v Brně, Olomouci, Litoměřicích, Litovli a Uničově.

Sociální služby budou pozvolna obnovovat svůj provoz.

Podnikatelé mohou od pondělí zažádat o dotace v rámci programu Technologie COVID-19. Připaveno je celkově 300 milionů. Částky se budou pohybovat od 250 000 do 20 milionů.

Dojde k dalšímu kroku v boji proti koronaviru v Česku. Do vytváření vzpomínkových map se v rámci projektu chytré karantény zapojí i banky.

V Praze nově otevře autokino. Jde o multižánrový drive in festival Art Parking. Dopolední projekce od 11:00 jsou určené hlavně rodinám s dětmi, ty pozdější od 16:00 a 20:00 pak dospělým.



Také ve světě dojde v některých zemích k rozvolňování. Týká se to především Švýcarska a Chorvatska. Kněmu dojde i v Norsku, kde by měly být otevřené školy, žáky podagogové rozdělí do menších tříd.

Odpoledne světu sdělí k průběhu epidemie covid-19. své poznatky WHO.