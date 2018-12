Otevře Stockholm cestu ke konci války v Jemenu? Babiš vede do Maroka první podnikatelskou misi

Ve Stockholmu by mohly možná už dnes začít mírové rozhovory mezi jemenskou vládou a šíitskými povstalci, Andrej Babiš dnes letí do Maroka a společně s ním i zástupci 37 českých firem. A v Temelíně se bude protestovat proti vývoji jednání o růstu platů.

Cesta pro Jemen? Dnes nebo ve středu by mohly ve švédském Stockholmu začít mírové rozhovory mezi jemenskou vládou a šíitskými povstalci pod záštitou OSN. Jednou z podmínek povstalců byl převoz zraněných do ománského hlavního města Maskat, který se uskutečnil v pondělí. Vůdce povstalců minulý týden zdůraznil, že jeho lidé na jednání přijedou jedině tehdy, pokud budou mít zajištěn bezpečný návrat. Jisté je, že během dneška bude o situaci ve válkou zmítaném Jemenu informovat šéf Světového programu pro výživu (WFP).

Babiš v Maroku. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) odletí v úterý do Maroka podnikatelská mise zástupců 37 českých firem. Jedná se o premiérovu první zahraniční cestu s podnikatelskou delegací. Mise se zúčastní například firmy z farmaceutického, automobilového a zbrojařského průmyslu či dodavatelé energetických zařízení.

Z čeho vychází Kodiaq? Krajský soud v Praze projedná žalobu malíře a designéra Vlada Vovkaniče na Škodu Auto ohledně ochrany autorských práv. Umělec tvrdí, že design modelů Kodiaq a Karoq vychází z jeho autorského díla. Škoda jakoukoliv inspiraci jeho dílem odmítá.

Protest v Temelíně. V pravé poledne se před administrativní budovou Jaderné elektrárny Temelín na čtvrt hodiny shromáždí nespokojení zaměstnanci, kteří budou protestovat proti vývoji jednání s vedením ČEZ o růstu platů.

Stav evropských věznic. Rada Evropy dnes dopoledne zveřejní zprávu o situaci v evropských věznicích v letech 2005 až 2015.

Turnerova cena. V Londýně dnes bude vyhlášen vítěz britské Turnerovy ceny za výtvarné dílo. Jde o každoroční ocenění britských výtvarníků do 50 let, organizované galerií moderního umění Tate.

Referendum o monarchii. Několik španělských univerzit chystá referendum o zrušení monarchie ve Španělsku.

Cesta na ISS. V podvečer (19.38 SEČ) odstartuje z mysu Canaveral nákladní loď Dragon společnosti SpaceX, která má na Mezinárodní vesmírnou stanici dopravit zásoby.

Poslanci projednají vrácené předlohy. Odpoledne začne řádná prosincová schůze sněmovny. Na programu by měly být čtyři předlohy, které poslancům vrátil Senát. Je mezi nimi novela, jež by umožnila převést do návrhů státních rozpočtů peníze z takzvaného fondu privatizace.

Nový úsek D35. Za účasti ministra dopravy Dana Ťoka dnes odpoledne dojde ke slavnostnímu zahájení stavby části dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov.