Otevřou kadeřnictví, školáci se vrací do lavic a v Praze zahájí provoz velkokapacitní vakcinační centrum

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

V Česku se otevírají kadeřnictví a další provozovny spojené s péčí o tělo a o zvířata. V některých krajích včetně Prahy se v pondělí vrací děti do škol, brány ve vybraných lokalitách otevřou i galerie a muzea. Ze tří na sedm také ode dneška stoupne počet krajů, kde mohou do mateřských škol chodit všechny děti.

Vláda projedná pravidla pro volnočasové aktivity dětí s ohledem na probíhající epidemii covidu. Ministři by se měli vrátit i k záměru na zahájení výkupu pozemků pro stavbu části Pražského okruhu u Běchovic či probrat záměr na vstup kabinetu do dvou řízení u Ústavního soudu. Dále by měl kabinet rozhodovat o červnovém pokračování testování ve firmách a na úřadech.

K tomu, v jaké je kondici státní rozpočet a jestli se schodek pohybuje podle plánu, zveřejní údaje ministerstvo financí. Ke konci března stoupl schodek státního rozpočtu na 125,2 miliardy korun z únorových 86,1 miliardy korun.

V Praze nabere očkování na obrátkách. Důvod je nasnadě. V pondělí ráno totiž spouští činnost velkokapacitní vakcinační centrum v hale O2 universum. Otevřeno bude každý den od 08:00 do 20:00. V pondělí dojde podle plánu na tisíc lidí, toto číslo se postupně bude navyšovat. Maximální kapacita se odhaduje na 7000 lidí.

V Řecku to začne opět společensky žít. Otevřou zahrádky restaurací a kaváren, které prozatím mohly prodávat jen jídlo s sebou. Vatikán znovu zpřístupní muzea a zahrady. Ve Vídni končí „velikonoční“ lockdown. Ke zpřísnění restrikcí naopak přistupuje Tunisko.



Nastal poslední den pro odevzdání daňového přiznání za rok 2020 v papírové podobě. Původně platil 1. duben.