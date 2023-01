Dvě osobní setkání Pavla s Babišem a konec kontrol na česko-slovenských hranicích

Den otevře ranní duel prezidentských kandidátů Petra Pavla a Andreje Babiše (ANO) na serveru Noviny.cz. Hodinovou diskuzi, která startuje v 9.00 budou moderovat Eva Mikulecká a Vladimír Kořen.

V 09.30 začíná briefing Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), jehož inspektoři při svých kontrolách odhalili systematická porušování zákona o léčivech, kdy se z oficiálního řetězce ztrácejí léčivé přípravky. Zúčastní se ředitelka SÚKL Irena Storová.

Na Zbraslavi proběhne od 14.00 slavnostní předání šeků z projektu Přes bariéry s policií. Současně bude oceněno pět studentů ze středočeských škol, kteří v projektu dosáhli nejlepších výsledků při fyzických testech, které jsou jednou z podmínek v případě přijímacího řízení k Policii ČR.

Dnes v 16.00 končí termín, do kdy může volič osobně požádat na příslušném obecním či zastupitelském úřadě o vydání voličského průkazu pro druhé kolo voleb prezidenta.

Dnešním dnem by měly skončit kontroly na česko-slovenských hranicích, zavedené kvůli migrační vlně koncem září 2022.

Od 20.15 pak startuje druhá televizní debata kandidátů na prezidenta Petra Pavla a Andreje Babiše, tentokrát na CNN Prima NEWS.

Z důvodu stavební údržby bude od středy 25. ledna do čtvrtka 26. ledna od 23:00 do 05:00 uzavřen západní tubus A Zlíchovského tunelu (směr Barrandovský most) a druhý tubus bude jednosměrný v původním směru. Objízdné trasy jsou vedeny: výjezd větví na ul. Radlickou, dále buď ul. Křížovou na Strakonickou nebo Radlickou, Ostrovského, Vltavskou na Strakonickou.

Také během celého dnešního dne pokračuje stávka provozovatelů čerpacích stanic v celé Itálii; trvá 48 hodin a skončí ve čtvrtek v 19:00, na dálniční síti o tři hodiny později.

V Rusku začíná soudní proces, který má vést k likvidaci Moskevské helsinské skupiny. O zrušení nejstarší ruské organizace zabývající se ochranou lidských práv v prosinci zažádalo ruské ministerstvo spravedlnosti.

A na závěr: Americká tajná služba zveřejní zprávu o masových střelbách pro roky 2016 až 2020.