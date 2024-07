Piráti rozhodnou o svolání mimořádného sjezdu, Evropská komise rozhodne o kompenzacích pro ovocnáře

Pokračuje řádná schůze Sněmovny. Poslanci by měli projednat v úvodním kole mj. rozšíření okruhu osob oprávněných iniciovat řízení o vydání osvědčení účastníka odboje proti komunismu, lepší ochranu obětí domácího násilí a zjednodušení rozvodů včetně úpravy péče o děti. V prvním čtení je také například návrh zákona o podpoře bydlení. Sněmovna by navíc mohla naplnit členy vyšetřovací komisi k loňské střelbě na FF UK. V úvodu schůze by měli složit slib tři noví poslanci hnutí ANO.

Poprvé se sejde nově zvolená dolní komora britského parlamentu, v níž mají po 14 letech v opozici téměř dvoutřetinovou většinu středoleví labouristé.

Začíná první vlna dražeb zabavené elektroniky finanční a celní správou. Aukce se uskuteční prostřednictvím aplikace APED, občanům nabídne zejména mobilní telefony, notebooky, chytré hodinky, herní konzole, sluchátka, ale třeba i drony.

Český prezident Petr Pavel je na návštěvě Spojených států. V 16:30 se setká s představiteli amerického Kongresu, zastaví se také u lavičky Václava Havla. Večer se zúčastní slavnostní akce na oslavu 75. výročí vzniku NATO v auditoriu Andrewa Mellona.

Evropská komise by měla rozhodnout o výši kompenzace pro ovocnáře zasažené jarními mrazy. Ministerstvo zemědělství požádalo o příspěvek 100 milionů eur, od této podpory se bude odvíjet množství peněz poskytnutých státem.

Končí hlasování vládních Pirátů o tom, zda by měla strana svolat kvůli výsledkům voleb do Evropského parlamentu na září mimořádný sjezd.