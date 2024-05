Pivoňka končí jako velvyslanec v Rusku, na západě Česka hrozí vzestup hladin řek

Pokračuje řádná schůze Sněmovny. Poslanci by měli schvalovat zvýšení sankce za nezavedení léků do evidence v lékárnách, novelu, která má přispět ke zvýšení počtu pěstounů, a úpravu nominací kandidátů do prezidentské volby.

Belgický premiér Alexander De Croo se v Bílém domě setká s americkým prezidentem Joem Bidenem.

Končí lhůta, v níž mohou voliči doručit obecnímu nebo zastupitelskému úřadu písemnou žádost v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky o zaslání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu v ČR, které se uskuteční 7. a 8. června.

Na západě Česka hrozí kvůli vydatným dešťům vzestup hladin řek na druhý povodňový stupeň.

Ve funkci dnes končí velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka.