Platí přísnější opatření, ve Frankfurtu startuje knižní veletrh a čeští fotbalisté hrají ve Skotsku

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

V Česku začínají platit zpřísněná opatření proti koronaviru. Do 1. listopadu se uzavřely školy s výjimkou mateřských. Další opatření platí do 3. listopadu. S výjimkou rodin či zaměstnání se omezilo shromažďování na šest lidí. Uzavřely se restaurace a bary, do 20:00 mohou fungovat výdejní okénka a hotelové restaurace pro hosty. Platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Už od úterý lidé musí nosit roušky také na zastávkách veřejné dopravy.

Ve 12:00 začne tisková konference ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) po jednání Ústředního krizového štábu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron bude mít od 19:55 projev televizi. Německá kancléřka Angela Merkelová projedná s předsedy zemských vlád opatření proti covidu, mimo jiné i sporný zákaz ubytování pro cestující z rizikových oblastí Německa.

Začíná desetidenní lhůta, v níž je možné zpochybnit volbu některého z 26 senátorů vybraných o uplynulém víkendu. Skončí 23. října.

Senát na své poslední plenární schůzi v současném složení projedná novelu živnostenského zákona, týkající se certifikovaných průvodců, či řadu evropských tisků včetně strategie EU pro vakcíny covid-19 a zdravotní připravenost na rozšíření onemocnění covid-19. Miloš Vystrčil přednese Zprávu předsedy Senátu o činnosti Senátu za 12. funkční období.

Prezident Miloš Zeman ve 14:00 v Lánech přijme ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO). V 15:00 přijme ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

Prostřednictvím internetu a sociálních sítí se uskuteční závěrečný den 24. ročníku mezinárodní konference Forum 2000. Od je 14:45 debata ekonomů Jeffreyho Sachse a Jana Švejnara o ekonomických dopadech pandemie koronaviru. V 16:00 pak začne debata bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové a běloruské opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské o roli žen v krizových dobách.

Z kosmodromu Bjakonur v Kazachstánu vynese v 7:45 raketa Sojuz 2.1a loď Sojuz MS-17, na jejíž palubě budou tři noví členové posádky Mezinárodní vesmírné stanice – americká astronautka Kathleen Rubinsová a ruští kosmonauti Sergej Ryžikov a Sergej Kuď-Svěrčkov. Přistát na ISS by měli přibližně po rekordně krátkém tříhodinovém letu.

Ve Frankfurtu nad Mohanem startuje největší mezinárodní knižní veletrh, potrvá do 18. října. Kvůli koronaviru pořadatelé zrušili akce pro návštěvníky a událost přesunuli na internet.

Začíná projekt bezplatného darování krve, kterého se zúčastní příslušníci a zaměstnanci z 33 věznic. Akci zahájí v Ústřední vojenské nemocnici generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal, který bude prvním dárcem. Následovat budou odběry krve zaměstnanců generálního ředitelství, pražských a středočeských věznic. Další společné odběry budou v listopadu a prosinci v Ostravě, Hradci Králové, Brně a Plzni.

Kvůli mytí bude v Praze od 23:00 do 05:00 do 15. října uzavřen východní tubus Zlíchovského tunelu (směr Smíchov). Druhý tubus bude jednosměrný v původním směru.

Čeští fotbalisté ve 20:45 nastoupí k poslednímu ze tří říjnových zápasů a zkusí navázat na předešlé výhry 2:1 v Izraeli a na Kypru. Reprezentanti se ve čtvrtém z šesti duelů skupiny B2 Ligy národů představí v Glasgow proti Skotsku a v případě vítězství se posunou do čela tabulky. Mužstvo povede asistent trenéra Jiří Chytrý místo hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, který má koronavirus. Fanoušci mohou zápas sledovat ve strahovském autokině.