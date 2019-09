Pokračuje Babišova návštěva USA. Rada ČD má vybírat svého předsedu

PRAHA RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Pokračuje dění kolem brexitu poté, co nejvyšší soud rozhodl o nezákonnosti přerušení práce parlamentu a doporučil jeho svolání. Ve 12.30 se sejde Dolní sněmovna.

V New Yorku probíhá všeobecná rozprava 74. zasedání Valného shromáždění OSN. Vystoupí mezi jinými ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (15.00) nebo íránský Hasan Rúhání (přibližně 16.30). Vystoupení premiéra Andreje Babiše proběhne ve čtvrtek přibližně ve 3.00.

Z Babišova programu ve Spojených státech. Ve 14.30 se setká se zástupci amerických investorů ACEBA. V 16.15 vystoupí na Bloomberg Global Business Forum v panelu The future of retirement. V 19.15 jednání s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem. 21.05 projev na politickém fóru na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji konaném pod záštitou VS OSN (tzv. SDG Summit). 23.50 jednání s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem.

Mezivládní panel OSN pro změny klimatu (IPCC) v Monaku vydá zvláštní zprávu o oceánech a kryosféře v době klimatické změny.



Britský princ Harry s chotí Meghan se v Kapském Městě mají setkat s bývalým jihoafrickým arcibiskupem Desmondem Tutuem.

Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v 15.57 vynese raketa Sojuz FG do vesmíru loď Sojuz MS-15, která má na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) dopravit novou posádku ve složení: ruský kosmonaut Oleg Skripočka, americká astronautka Jessica Meirová a první kosmonaut ze Spojených arabských emirátů (SAE) Hazza Mansúrí. Přistání na ISS se plánuje za šest hodin.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro bude jednat s ruským protějškem Vladimirem Putinem o údajném vnějším vměšování do vnitřních záležitostí jihoamerických států a o dvoustranných a regionálních vztazích.

Do 12.00 se mohou hlásit zájemci o koupi většiny rumunských aktiv ČEZ. Následovat bude výzva k předložení nezávazných nabídek.

V 16.30 je na programu jednání dozorčí rady Českých drah. Rada by měla vybírat nové členy představenstva včetně jeho předsedy.

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci projednají ve druhém mj. vládní daňový balíček, zvýšení rodičovského příspěvku a návrh zákona o právu na digitální služby. V úvodním kole je na programu mj. novela o platech v NKÚ a širší novela trestního zákoníku. Poslanci také budou volit dva členy Rady ČTK.

Bankovní rada České národní banky bude jednat o nastavení měnové politiky, tedy úrokových sazeb. Rozhodnutí zveřejní ČNB ve 13.00.