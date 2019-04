Pokračuje Zemanova návštěva Číny, poslanci budou jednat o zvýšení důchodů

PRAHA Druhý dnem pokračuje návštěva prezidenta Miloše Zemana v Číně. Ve všech tramvajích pražské MHD půjde nově nakupovat lístky bezkontaktní platbou. A poslanci budou řešit zvýšení důchodů nad zákonný rámec.

Svůj páteční program v Číně zahájí Miloš Zeman účastní na konferenci o Hedvábné stezce, která by měla mimo jiné dopravně propojit Čínu s evropskými i asijskými zeměmi. Poté pohovoří na česko-čínském hospodářském fóru.

Zástupci Bank of China a společnosti CITIC již včera v Zemanově přítomnosti podepsali memorandum o investicích v České republice. Podle Vratislava Mynáře, kancléře prezidenta, by měly v příštích dvou letech dosáhnout jedné miliardy dolarů (asi 23,1 miliardy korun). Zároveň bylo podepsáno memorandum mezi Bank of China a Hospodářskou komorou ČR. Banka v něm podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého slibuje českým firmám úvěrový rámec až dvě miliardy dolarů (asi 46,2 miliardy korun). Zeman přitom v čínské televizi CCTV vyjádřil zklamání z výše čínských investic v Česku.

Pokračuje řádná schůze Sněmovny. Poslanci by se měli věnovat předlohám v prvním čtení, mj. o zvýšení důchodů nad zákonný rámec. Letos již poslanci schválili nárůst průměrného důchodu o 900 korun - nad rámec zákonné valorizace si každý důchodce přilepší přibližně o 200 Kč. Tato částka by se mohla zvýšit.

Ve všech tramvajích pražské MHD nově zakoupíte jízdné bezkontaktní platbou. Slavnostního zahájení provozu se ve vozovně Střešovice zúčastní primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy Petr Witowski, generální ředitel Visa pro Českou republiku a Slovensko Marcel Gajdoš, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš a další.

Soud bude projednávat takzvanou druhou větev korupční kauzy bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. V případu je obžalováno devět lidí a osm společností.

Prahou projede historický Konvoj osvobození, který připomene konec druhé světové války. Hlavní část akce se bude konat před americkou ambasádou, kde ji přivítá americký velvyslanec Stephen King. Konvoj bude z Prahy pokračovat do obcí, které byly osvobozeny americkou armádou. V 9:00 sraz veteránů na náplavce v ulici Cihelná.

Na návštěvu Číny vedle českého prezidenta dorazí i jeho ruský protějšek Vladimir Putin. Zúčastní se mezinárodního fóra. To britský princ William zamířil na Nový Zéland. Sejde se s premiérkou Jacindou Ardernovou a s lidmi, kteří přežili nedávné teroristické útoky na mešity.

Hokejová extraliga uvidí pátý zápas finálové série. Liberec v 17.00 vyzve Třinec. Stav série je vyrovnaný 2:2.