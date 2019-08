Odborníci budou jednat o jedu na hraboše, Adidas otevře komplex připomínající fotbalový stadion

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Na ministerstvu zemědělství se po vlně kritiky sejdou odborníci, aby se zástupci státní správy debatovali o tom, zda nezrušit povolení plošné aplikace jedu na hraboše. V tomto týdnu povolení vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který pod ministerstvo spadá. Ekologové, ale i ministerstvo životního prostředí se proti tomu ohradilo, plošná aplikace jedu Stutox II podle nich ohrožuje ptáky, ale také divokou zvěř či psy a kočky. Ministerstvo zemědělství naopak argumentuje přemnoženými hlodavci a zdravotními problémy, které můžou hraboši způsobit.



Policie ČR pořádá v 10:00 briefing k závažnému zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Za půl roku měli obvinění nelegálně vyrobit víc než pět milionů cigaret.

V Poslanecké sněmovně se uskuteční další schůze sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci uhelné společnosti OKD. Členové budou pokračovat v debatě o závěrečné zprávě. Komise složená z poslanců má prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění podniku ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat.

V západním křídle pražské Invalidovny startuje v 15:00 výstava Architektura. K vidění bude mimo jiné 25 nejlepších prací soutěže Inspireli Awards v kategorii Návrh ambasády ČR v Addis Abebě v Etiopii, kterou vypsalo ministerstvo zahraničí ve spolupráci s katedrou architektury stavební fakulty ČVUT. Podle vítězného návrhu by ambasáda měla vzniknout. Výstava potrvá do 1. září, vždy od čtvrtka do neděle od 15:00 do 19:00.



Německý výrobce sportovního oblečení Adidas otevře ve své koncernové centrále ve městě Herzogenaurach k 70. výročí založení značky nový kancelářský komplex připomínající fotbalový stadion.

Začíná letošní muslimská pouť do nejsvětějšího města islámu Mekky v Saúdské Arábii, kterou má zdravý muslim vykonat aspoň jednou za život. Poutě se každý rok zúčastní zhruba tři miliony lidí.



Hongkongští prodemokratičtí aktivisté ohlásili další demonstraci, tentokrát na mezinárodním letišti. Protesty v Hongkongu začaly počátkem června kvůli návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Ačkoliv vláda návrh pozastavila, demonstrace dále pokračují a jejich účastníci požadují odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové a protestují proti sílícímu vlivu Pekingu.

V pravé poledne se ve foyer Českého rozhlasu uskuteční narozeninová autogramiáda zpěvačky Evy Pilarové v den jejích osmdesátin.

Koncertem Ozvěny folkloru v podání kapel Vesna, České srdce a Čankišou ze světa worldmusic startují 65. Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Ve 20:00 v refektáři kláštera augustiniánů moderuje Zdeněk Bláha zajímavá setkání se známými osobnostmi a jejich oblíbenými písničkami v pořadu Můj život s lidovou muzikou. Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť pokračují do 11. srpna.

Na statku ve Všeticích na Benešovsku začíná třetí ročník festivalu Krásný ztráty live. Iniciátor akce a její spoludramaturg Michal Prokop pozve muzikanty všech generací - od zakladatelů české rockové scény přes představitele tradičních i progresivních stylů 70. až 90. let až po zástupce současné mladé scény. Akce potrvá do 10. srpna.