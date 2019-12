Politici pronesou projevy ke konci roku, v Praze proběhne tradiční Silvestrovské derby

PRAHA RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Ve 20.00 pronese v Paříží novoroční projev prezident Emmanuel Macron, v Berlíně promluví kancléřka Angela Merkelová a v Moskvě ruská hlava státu Vladimir Putin.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dal Spojeným státům lhůtu do konce roku, aby změnily postoj k rozhovorům o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, jinak bude podle něj KLDR nucena hledat „jinou cestu“. To vyvolalo spekulace, že by Pchjongjang mohl obnovit testy jaderných zbraní a raket dlouhého doletu.

Nastává poslední den provozu velkého muzea Newseum zasvěceného médiím a svobodě projevu. Svou činnost končí po 11 letech, v uplynulých letech se potýkalo s finančními problémy.

Papež František v 17.00 ve Vatikánu odslouží tradiční silvestrovské Te Deum, které je díkůvzdáním za uplynulý rok.

V 16.45 na Staroměstském náměstí v Praze začíná sedmihodinová silvestrovská show. Zazní současné i starší, domácí a světové hity v podání živých vystoupení kapel i DJ. Program ukončí oslavy příchodu nového roku 2020.

Svět sportu se těší na závody Tour de Ski v běžeckém lyžování. Ve 12.30 odstartuje závod na 15 km mužů, v 15.00 na o pět kilometrů kratší trať vyběhnou ženy ženy.

Ve 14.00 začne kvalifikace na závod SP a Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu ve skocích na lyžích.

Praha uvidí tradiční Silvestrovské derby Slavia - Sparta: v 10.00 začíná zápas veteránů (2x 20 minut), v 11.00 duel internacionálů (2x 25 minut).