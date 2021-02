Poslanci budou rozhodovat o nouzovém stavu. Poblíž sněmovny projdou žáci v pyžamech

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Sněmovna bude řešit žádost vlády o souhlas s dalším prodloužením nouzového stavu. Následně by měla pokračovat řádná schůze. Vláda požádala o prodloužení o dalších 30 dnů, tedy do 16. března. Nouzový stav jinak skončí v neděli 14. února. Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá pro svou šestou žádost dostatečnou podporu.

V 7:00 začíná zasedání vlády, kabinet by mohl jednat o návrhu změn letošního státního rozpočtu. Ministři také mají probrat cílené opatření proti šíření koronaviru v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Mohli by schvalovat i novelu zákona o kompenzačním bonusu, který by měla příspěvek podnikatelům zvýšit z 500 na 1000 korun denně.

Od 8:00 je v plánu happening na podporu petice Nesmíme obětovat děti. Žáci se budou za dodržování všech platných opatření procházet poblíž Poslanecké sněmovny v pyžamech a županech. S heslem “Dostaňte nás ven!” budou vyzývat poslance a další občany k podpoře. Na happening naváže v 11:00 on-line tisková konference zástupců studentů, učitelů a rodičů na.

Státní ústav pro kontrolu léčiv by měl zveřejnit na svém webu přehled podezření na nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19.

Do Česka má dorazit 21 000 dávek očkování proti novému koronaviru od společnosti AstraZeneca. Ministerstvo zdravotnictví o tom v úterý informovalo na twitteru.

V Minsku se koná všelidové shromáždění, které by podle běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka mohlo rozhodnout o termínu referenda o nové ústavě. Její návrh má být připraven do konce roku.

Nejstarší obyvatelka Evropy, francouzská řádová sestra André, oslaví 117. narozeniny. Žena nedávno prodělala covid.

Kvůli údržbě a kontrole technologie bude od 11. února 23:00 do 12. února 05:00 uzavřen Bubenečský tunel. Objížďka bude vedena ulicemi Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most.