Poslední rozloučení s Petruškou Šustrovou, pokračuje dění kolem České televize

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat změny ve volbě radních České televize a Českého rozhlasu a mimořádné odpuštění úroků při úhradě nedoplatků na daních a na sociálních odvodech. Od 13:45 by se mohla konat volba viceprezidenta NKÚ a člena Rady ČTK. Ve 2. čtení by měl být senátní návrh na zrušení monopolu na zdravotní pojištění cizinců.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) přijme předsedu horní komory indonéského parlamentu La Nyallu Mattalittiho.

Jednání Rady České televize, která zúží počet uchazečů o funkci generálního ředitele ČT na pět finalistů. Volba by se měla uskutečnit 7. června. Současnému generálnímu řediteli Petru Dvořákovi vyprší mandát letos na konci září.

Poslední rozloučení s Petruškou Šustrovou. Publicistka, překladatelka a disidentka zemřela 6. května ve věku 75 let. Uložení do hrobu na Vinohradském hřbitově v 16:30. Místo: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad.

Končí summit Rady Evropy. Za Česko se ho účastní prezident Petr Pavel, který má v plánu také bilaterální schůzku s finským prezidentem Saulim Niinistöem nebo s řeckou prezidentkou Katerinou Sakellaropulosovou.

Soud ve Francii vynese verdikt nad bývalým francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym kvůli obviněním z korupce a obchodu s vlivem. Před soudem stojí i Sarkozyho právník Thierry Herzog a bývalý vysoce postavený soudce Gilbert Azibert.

Světová meteorologická organizace (WMO) bude informovat o výhledu ohledně vývoje světového klimatu pro léta 2023-2027.

Pokračuje hlavní líčení s bývalým místopředsedou Fotbalové asociace ČR Romanem Berbrem, který s dalšími lidmi čelí obžalobě za korupci při ovlivňování fotbalových zápasů. Na programu by měl být výslech bývalého hráče Martina Uvíry, bývalých rozhodčích Pavla Vlasjuka a Jana Cihláře. Státní zástupce podal obžalobu na celkem 21 lidí z fotbalového prostředí a FC Slavoj Vyšehrad. Jednání je nařízeno na 45 dní až do prosince.

Ve světě sportu pokračuje hokejové mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku, čeští hokejisté mají stejně jako v úterý volno.

Od 21.00 se pak hraje odveta semifinále Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Realem Madrid, první duel ve Španělsku skončil remízou 1:1.