Pošta má nový ceník a Česko odmítá zastavit mimořádné kontroly polského masa

Eurokomise tlačí na Česko, aby do dnešního dne zastavilo mimořádné kontroly masa z Polska. Veterináři to však odmítají. Začíná volební sjezd ČSSD, pošta dnes zavádí nový ceník služeb a soud projedná odvolání v kauze údajného zneužití vojenského zpravodajství.

Nepřiměřené kontroly masa? Eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis v pondělním dopise českému ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi (za ČSSD) požádal do dneška o ukončení českých mimořádných kontrol polského masa, které se podle mluvčí eurokomise „zdají být nepřiměřené incidentu“. Komisařův dopis do Prahy končí upozorněním, že pokud nebudou česká opatření zrušena, předloží komise věc členským státům na jednání Stálého výboru pro potraviny EU. Ten by následně mohl v hlasování rozhodnout o tom, že Česko musí přijaté kroky zrušit. Čeští veterináři však už tento požadavek odmítli.

ČSSD si bude volit předsedu. V Hradci Králové začne dopoledne volební sjezd ČSSD. Na programu je volba vedení strany na další dva roky, návrh změn stanov, které mimo jiné nově nepočítají s ústředním výkonným výborem, zhodnocení vládní spolupráce s ANO či příprava voleb do Evropského parlamentu. V 11 hodin dopoledne k delegátům sjezdu promluví prezident a bývalý předseda strany Miloš Zeman.

Pošta mění ceny. Dnes začíná platit nový ceník poštovních služeb České pošty, některé služby mírně podraží, pošta navíc zpoplatní zásilky v měkkém obalu. Nově se na ně bude vztahovat 19korunový příplatek. Zákazníky také čeká revoluce v posílání balíků - cenu již nebude určovat jejich hmotnost, ale rozměry.

Nečasovi u soudu. Městský soud v Praze dopoledne projedná odvolání v kauze údajného zneužití vojenského zpravodajství ke sledování manželky premiéra Petra Nečase. Nepravomocný rozsudek uložil podmíněné tresty někdejší šéfce premiérova kabinetu Janě Nečasové (dříve Nagyové) a zpravodajcům Milanu Kovandovi, Ondreji Páleníkovi a Janu Pohůnkovi. Zasedání bude neveřejné.

Chřipky v Česku. Hygienici by měli dnes zveřejnit vývoj nemocnosti akutními onemocněními dýchacích cest a chřipkou v Česku.

Smrt pod sutinami. Obvodní soud pro Prahu 5 začne dopoledne projednávat případ zřícené zdi domu, která v pražských Radlicích usmrtila člověka. Osm lidí čelí obvinění z nedbalostního obecného ohrožení.

Pnutí v Kašmíru. Pákistán podle svého premiéra Imrana Chána hodlá propustit zajatého indického pilota jako gesto k uklidnění napjaté situace ve sporné oblasti Kašmíru.

Odstavba jaderného bloku. Energetici večer odstaví první blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem jsou výměna čtvrtiny paliva, kontrola bezpečnostních systémů a modernizace zařízení. Druhý blok přeruší výrobu ve druhé polovině června 2019. Obě odstávky by měly trvat dva měsíce.

Dozorcům hrozí mříže. Soud v Litoměřicích se začne zabývat případem dvou dozorců z věznice v Litoměřicích obviněných z napadení cizince ve vazbě. Dvojici dozorců navrhla obžalovat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Mužům hrozí až pět let vězení.

Karneval v Riu. Začíná tradiční karneval v Riu de Janeiro, který potrvá do 9. března.