Povinné nošení roušek v Rakousku, návrat Čechů z Austrálie i on-line vernisáž KarARTena

PRAHA RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Vláda se v odpoledních hodinách sejde k jednání o přetrvávající koronavirové epidemii. Ministři formou videokonference proberou i vyhlášený nouzový stav. Závěry se veřejnost dozví okolo čtvrté hodiny, na kterou je naplánovaná tisková konference. Ještě předtím - od 11:00 - proběhne schůzka stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu.

Do Prahy dorazí poslední plánovaný repatriační let, který dopraví z Austrálie do vlasti 329 Čechů a dále přiblíží domovu 35 občanů EU a Švýcarska. Diplomacie využila spolupráci s korejskými aerolinkami, cenu ‚letenky‘ stanovilo ministerstvo na 18 tisíc korun, která pokreje část cestovních nákladů.

Před soudem stanou členi gangu složeného z cizinců, který se zaměřoval na vykrádání rodinných domů movitých majitelů. Recidivistovi Valentinu Panticovi hrozí až deset let vězení.

I v Evropě bude koronavirus hlavním tématem. Ministři EU proberou dopady šíření nákazy covid-19.



V úterý se v Rakousku zavádí povinné nošení roušek v prostředcích městské hromadné dopravy. Zároveň dojde k postupnému uvolňování restrikcí. Měly by se otevřít větší obchody do 400 metrů čtverečních prodejní plochy.

Americký prezident Donald Trump se chystá resuscitovat tamní ekonomiku. V úterý proto plánuje představit složení odborné rady, která by mu měla v této oblasti pomoct.

V ranních hodinách vystoupí s projevem indický premiér Naréndra Módí.

Kvůli koronaviru proběhne jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) pouze virtuálně. Ve 14.30 vedení MMF zveřejní jarní výhled světové ekonomiky.

O tom, že ani umělci v době karantény nelelkují, může přesvědčit on-line vernisáž 19 umělců s názvem KarARTena: 19 umělců v čase Korony. Mezi vystavujícími budou například Michal Cimala, Jan Gemrot, Jakub Janovský, Josefína Jonášová.