Prahu čekají demonstraci proti turecké invazi do Sýrie. Ve městech se budou prodávat charitativní bílé pastelky

PRAHA Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

V Praze na Klárově se bude od 18:00 demonstrovat proti turecké invazi do severní Sýrie. Následuje pochod k ministerstvu zahraničí na Loretánském náměstí. Pořádá Výbor na obranu revoluce v Rojavě.

V ulicích měst si lidé mohou koupit bílou pastelku a přispět tím na projekty na podporu nevidomých a slabozrakých. V 15.00 akce vyvrcholí koncertem na Václavské náměstí v Praze, kde vystoupí zrakově postižení hudebníci.

Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat mj. novelu veterinárního zákona, vládní daňový balíček a zvýšení rodičovského příspěvku. Na programu je také druhé kolo volby člena Rady ČTK. Odpoledne by se poslanci měli věnovat předlohám ve druhém čtení a v podvečer dalšímu výběru dálničního mýtného.



Sněmovní zahraniční výbor by měl zvolit svým předsedou poslance ČSSD Ondřeje Veselého. Mohl by se také věnovat turecké vojenské operaci v severovýchodní Sýrii proti Kurdům. Sněmovní evropský výbor pak projedná české pozice pro zasedání Evropské rady ve čtvrtek a v pátek v Bruselu. Informaci o nich by měl podat premiér Andrej Babiš.

Soud bude řešit kauzu tří úředníků ministerstva průmyslu a obchodu, kteří podle obžaloby způsobili státu a EU škodu přes 4,5 miliardy korun v souvislosti s dohodou mezi ministerstvem a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Původní zprošťující rozsudky v létě zrušil odvolací soud.

Předseda vlády Andrej Babiš společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem navštíví Nemocnici Na Bulovce. S vedením nemocnice budou diskutovat o nevyhovujícím stavu vybraných budov i nutných investicích. Součástí programu bude prohlídka areálu nemocnice a vybraných klinik a oddělení.

Vývoj situace v severovýchodní Sýrii, kde minulý týden turecká armáda zahájila ofenzivu proti milicím syrských Kurdů a kam se po víkendu začaly přesouvat jednotky syrské armády. Na žádost evropských členů by mohla znovu jednat RB OSN.



Britský premiér Boris Johnson bude v parlamentu čelit poslaneckým interpelacím. Na schůzce velvyslanců členských zemí při EU by se mohlo rozhodnout o tom, zda bude na nadcházejícím unijním summitu možné uzavřít brexitovou dohodu.

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) zveřejní údaje o prodeji automobilů v Evropské unii za září.

Soud vynese rozsudek nad skupinou ekologických aktivistů, kteří v úředních budovách sundávali portréty prezidenta Emmanuela Macrona.

Nizozemští zemědělci plánují zablokovat přístup k parlamentu na protest proti zákonu na ochranu klimatu.

Volební komise zveřejní konečné výsledky rakouských parlamentních voleb. Začíná tím lhůta, během které bude možné volby soudně napadnout.

Fotbalistky Slavie Praha čeká úvodní osmifinálové utkání Ligy mistryň. V 18:00 vyzvou Arsenal.