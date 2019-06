Před soudem stane muž, který v Manchesteru pobodal tři lidi, Babiš navštíví Jihomoravský kraj

Britský soud bude projednávat případ Mahdiho Mohamuda, jenž podle policie loni na Silvestra pobodal v Manchesteru tři lidi. Premiéra Babiše čeká další pracovní cesta, tentokrát na jih Moravy, a na Malostranském náměstí proběhne happening za „manželství pro všechny“.

Mohamud, který se poprvé od útoku objeví před soudem, byl policí obviněn z tří pokusů o vraždu a z terorismu. Dosud policisté muže zadržovali na základě zákona o duševním zdraví, jelikož jej považovali za psychicky nemocného.

Pětadvacetiletý Mohamud na Silvestra loňského roku pobodal na nádraží Victoria v centru severoanglického města kuchyňským nožem tři osoby - muže a ženu ve věku kolem 50 let a jednoho policistu, který jim přispěchal na pomoc. Všichni tři utrpěli vážná zranění, útok ale přežili.



Kdo nahradí Mayovou? Boris Johnson dnes vystoupí na oficiálním zahájení své kampaně do volby nového lídra Konzervativní strany.

Pokračovat bude soud v projednávání americké žádosti o vydání zakladatele WikiLeaks Juliana Assangea. Spojené státy jej viní z nezákonného vniknutí do vládních počítačů a ohrožení národní bezpečnosti nezákonným zveřejněním tajných dokumentů. Pokud by byl v USA uznán vinným ve všech aktuálních 18 bodech obžaloby, mohl by dostat trest přes 100 let vězení. O Assangeovo vydání ke stíhání ale usiluje i Švédsko, kde 47letého Australana dvě ženy nařkly ze sexuálních útoků.

V britském vězení je Assange kvůli porušení podmínek kauce, na niž byl v roce 2012 propuštěn během řízení o švédské žádosti o extradici. Zakladatel WikiLeaks se tehdy uchýlil na londýnskou ambasádu Ekvádoru, vláda jihoamerické země mu však v dubnu odebrala azyl a otevřela tak cestu k jeho stíhání.

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě po 18. hodině středoevropského času přijme polského prezidenta Andrzeje Dudu, jednat budou o strategické spolupráci.

Premiér Andrej Babiš navštíví Jihomoravský kraj. Doprovázet ho budou ministři dopravy a životního prostředí Vladimír Kremlík a Richard Brabec. Během programu politici navštíví hlavní nádraží v Brně, v Přísnoticích se seznámí s realizací projektu hospodaření s dešťovou vodou v obci a poté navážou v Lednici prezentací projektu Vracíme vodu do krajiny, které financuje MŽP.

Soud projedná obžalobu podanou na babičku pohřešované nezletilé Valerie. Poručnice čelí stíhání za opuštění dítěte, zanedbání povinné výživy, ohrožování výchovy dítěte, zpronevěru a týrání svěřené osoby.

Podle policie babička dívku a jejího malého bratra, které měla rovněž v poručnické péči, dlouhodobě a mnohdy brutálně týrala. Holčičku údajně mimo jiné svazovala a také používala roubík. Naposledy byla dívka viděna v říjnu 2017 na Žižkově, kde bydlela.

Případem se zabývali kriminalisté z oddělení vražd. Jednou z vyšetřovacích verzí bylo i to, že dítě nemuselo týrání přežít. Poručnice u výslechu ale nedokázala vysvětlit, kde dívka je, proto se stala hlavní podezřelou. S kriminalisty navíc nespolupracovala. Vzhledem ke zvolené právní kvalifikaci jí hrozí maximálně osm let vězení.

Proběhne setkání lídrů veřejné správy, kterého se zúčastní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, práce a sociálních věcí Jana Maláčová, financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, hejtmani Moravskoslezského a Karlovarského kraje a primátorky Brna a Třince. Program bude zaměřen na budoucnost veřejné správy především v jejím financování, služebním zákonu, nedostatku pracovních sil ve veřejné správě a spolupráci mezi centrální a lokální samosprávou. Akci bude v 9.30 hostit ministerstvo pro místní rozvoj.

V 10.00 je na programu schůze Senátu. Projednávána bude trojice zákonů: novela o nemocenském pojištění, která přináší odklad zavedení elektronické neschopenky na 1. ledna 2019, novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, díky které policisté či hasiči získají možnost přivydělat si mimo služební poměr a možnost zvýšení platu zavedením stabilizačního příplatku, a novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Senátoři se dále budou zabývat výročními zprávami NKÚ, ÚOOÚ a ÚSTR, návrhem na člena Rady ÚSTR (prezident již podruhé navrhnul do této funkce Lenku Procházkovou) nebo mezinárodními smlouvami.

Na Malostranském náměstí v Praze proběhne v 16.00 happening za manželství pro všechny „Sněmovno, chceme manželství ve druhém čtení“. Akci pořádá iniciativa Jsme fér při příležitosti ročního výročí předložení zákona. Zástupci Koalice za manželství během dne předají výzvu k hlasování do Sněmovny a na úřad vlády. Po 18:00 akci podpoří primátor Prahy Zdeněk Hřib, poslankyně Monika Červíčková, ředitel Divadla Ungelt Milan Hein, zpěvák Jaro Smejkal, Milena Jabůrková z představenstva IBM, dietoložka Kateřina Cajthamlová, hudební skupina Lake Malawi a další.