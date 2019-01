Premiér bude jednat s primátorem o Letňanech. Biskupové se poradí o zdanění náhrad

PRAHA Bude v pražských Letňanech vládní čtvrť, nebo nemocnice? O tom bude jednat premiér Andrej Babiš s primátorem Zdeňkem Hřibem. Česká biskupská konference projedná zdanění tzv. církevních restitucí. A Evropský parlament s opět bude zabývat Maďarskem, které podezírá z ohrožování hodnot Evropské unie.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se sejde s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Hlavním tématem bude výstavba na pozemcích v Letňanech. Babiš dlouhodobě prosazuje, aby zde vznikla vládní čtvrť, v které by byla soustředěna ministerstva. Primátor je rozhodně proti a návrh označil za vznik „úřednického ghetta“. Podle něj by to mohla vzniknout nemocnice pro severní část Prahy. Zúčastní se také generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu.

Poslanci budou na schůzi Sněmovny volit kandidáta na jmenování do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Naposledy se o volbu poslanci pokoušeli v říjnu loňského roku, ale bez úspěchu. O křeslo se ucházeli kandidát KDU-ČSL Patrik Košický a Olga Ulrichová navržená Piráty. Ani jeden, ale nezískal potřebné množství hlasů. Radu tvoří 13 členů, které na návrh sněmovny jmenuje a odvolává premiér. Nyní obsazuje místo po Miladě Richterové, které šestiletý mandát skončil začátkem října.

Česká biskupská konference bude jednat o zdanění tzv. církevních restitucí. Zákon navržený komunisty v lednu schválila Sněmovna a má platit od roku 2020. Teď ho bude projednávat Senát, který ho nejspíš vrátí. Stát by zdaněním náhrad mohl podle KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard, které církvím posílá. Platný zákon počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun.

Evropský parlament se bude zabývat Maďarskem. Europslanci už v září jasnou většinou přijali doporučení, aby členské země spustily vůči Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení hodnot Evropské unie. Stalo se tak poprvé v historii. Postup podle sedmého článku unijní smlouvy může teoreticky vést až k pozastavení hlasovacích práv země v EU. Maďarská vláda na středeční jednání své zástupce nevyšle.

Spojené státy navštíví čínský vicepremiér pro ekonomickou agendu Liou Che. Dosavadní čínsko-americká obchodní jednání, která mají zabránit další eskalaci obchodní války mezi oběma největšími světovými ekonomikami, se tak posunou na vyšší úroveň. Mezi USA a Čínou teď panuje křehké příměří. Prezident Donald Trump slíbil, že nezvýší clo na čínské zboží na 25 procent ze současných deseti procent. Peking pak souhlasil, že koupí blíže neurčený, ale velmi podstatný objem zboží z USA.

Pražský městský soud pokračuje v projednávání případu Dominika Kobulnického. Toho obžaloba viní z přípravy teroristického útoku. Policie nalezla v mladíkově bytě chemikálie k výrobě výbušniny a návodná videa. Kobulnický u soudu připustil, že v minulosti obdivoval radikální islám. Dokonce se přiznal k tomu, že chtěl teroristický čin spáchat už na rodném Slovensku, konkrétně v Prešově.