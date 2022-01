Raketa Falcon 9 vynese do vesmíru ‚české vychytávky‘, fanoušci se dozví hokejovou nominaci na olympiádu

Vzácnou návštěvu dnes přijmou premiér Petr Fiala (ODS) s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem (STAN). Do Česka totiž zavítá předseda Evropské rady Charles Michel. V plánu mají hlavně jednat o přípravách českého předsednictví v Radě Evropské unie, které nastane v druhé polovině roku.

Soudní proces se šéfem Lesní správy Lány Milošem Balákem pokračuje v Kladně. Jde o těžbu kamene v Lánské oboře. Podle obžaloby Balák porušil povinnosti při správě cizího majetku. Loni na jaře zdejší soud šéfa lánské lesní správy v jiné kauze nepravomocně odsoudil za ovlivnění veřejné zakázky. Tehdejší verdikt zněl nepodmíněný tříletý trest vězení. V obou případech Balák svou vinu odmítl. Soud nyní bude pokračovat výslechy svědků.

Odpoledne na oběžnou dráhu vynese raketa Falcon 9 společnosti SpaceX hned dvě různá zařízení od vědců z Česka. Od 15:50 poběží komentovaný přenos odborníky. Vědci z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI) do kosmu posílají detektor částic 2SD pro mapování tzv. kosmického počasí a ionizujícího záření na oběžné dráze. Odborníci z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (PřF MU) vyvinuli dva detektory gama záření. Raketa se ‚ke hvězdám‘ vznese z amerického Mysu Canaveral.

Na popud opozičních poslanců z SPD a ANO se má mimořádně sněmovna zabývat peněžitými dary, které obdrželo vládní hnutí STAN. Podle toho je jejich iniciativa zbytečná.

Český statistický úřad (ČSÚ) bude mít ve čtvrtek napilno, kromě statistik týkajících se maloobchodu také zveřejní první výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které se konalo minulý rok od 27. března do 11. května. To proběhlo elektronicky. Podle dřívějších informací toho využilo 87 procent ze zhruba 10,7 milionu obyvatel republiky.

Před pražský vrchní soud putuje případ Čecha Jiřího Urbánka, který byl odsouzen na 20 let vězení za to, že na Ukrajině bojoval v řadách proruských separatistů. Muž je na útěku. Podle nepravomocného verdiktu spáchal svým počínáním teroristický útok a také trestný čin účasti na teroristické skupině.



Do Libereckého kraje má namířeno ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Má se sejít se starosty českých obcí v blízkosti polského hnědouhelného dolu Turów a představiteli kraje. Další její kroky povedou k ministryni životního prostředí Annou Moskwovou, s níž má příští týden jednat o smlouvě k fungování polského dolu Turów. Ta by se měla týkat dopadů na české obce a kompenzaci škod. Obě strany se sejdou po více než dvou měsících.

Základní a střední školy projdou dalším kolem plošného testování na covid-19. Jde o poslední v současném režimu, který platí pro první dva týdny nového roku, kdy se mají žáci, studenti a zaměstnanci škol testovat v pondělí a čtvrtek. Od 17. ledna se testování omezí na pondělky.

Další ročník festivalu Íránci nabídne v Praze a Brně tři snímky z nejnovější íránské kinematografie. Ve čtvrtek započne promítání v pražském kinu Světozor, přičemž potrvá do soboty a od 17. do 19. ledna se přesune do brněnského kina Art. Akci pro milovníky filmu zahájí snímek Hrdina režiséra Asghara Farhádího, který získal Velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes a vysloužil si chválu diváků i kritiků.

Házenkáři zahájí vystoupení na mistrovství Evropy. To hostí Slovensko s Maďarskem. Své účinkování zahájí čeští reprezentanti v papírově velmi silné základní skupině E v Bratislavě v 18:00 proti obhájcům zlata Španělům a pokusí se je senzačně obrat o body.

Kdo z hokejistů a hokejistek pojedou na olympiádu? Na to fanouškům odpoví odtajněná nominace generálním manažerem hokejové reprezentace Petrem Nedvědem a trenérem Filipem Pešánem. Jasno budou mít i ženy, jejichž soupisku prozradí jejich kouč Tomáš Pacina.