Rakušan bude mluvit o transformaci České pošty, koná se letní setkání učitelů českého jazyka

Koná se letní setkání učitelů, krajanů a lektorů českého jazyka a literatury, které pořádá při 20. výročí vyslání učitelů ke krajanské komunitě v Argentině Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Soud se bude znovu zabývat žalobou ministerstva zahraničí, které požaduje zpětné doplacení nájmu za pozemky v pražských Stodůlkách, na kterých stojí komplex administrativních budov a bytů postavených Sovětským svazem na základě smlouvy z roku 1980. Před několika lety Rusko budovy převedlo na firmu s anonymním vlastníkem na Kypru a ruskou jednatelkou.

V Bruselu se uskuteční neformální zasedání ministrů zahraničních věcí EU, tzv. Gymnich. Ministři budou řešit zejména situaci na Blízkém východě, na Ukrajině i ve Venezuele, Česko bude zastupovat ministr Jan Lipavský.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se zúčastní oslavy při příležitosti státního svátku Vietnamské socialistické republiky.

Fotbalisté Plzně budou bojovat o postup do ligové fáze Evropské ligy na půdě skotského týmu Heart of Midlothian, to jejich čeští kolegové z Mladé Boleslavi jedou do Maďarska, kde se pokusí projít do skupiny Konferenční ligy proti týmu Paks.

V Praze se bude konat tisková konference k transformaci České pošty, dorazí například ministr vnitra Vít Rakušan či generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.