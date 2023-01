Celníci představí novou strategii boje proti obchodu s drogami, soud projedná influencera Tatea

Do dnešního dne mají úřady dodat hlasovací lístky pro volbu prezidenta voličům. Zároveň do ukončení hlasování v prvním kole volby platí (do 14. ledna do 14.00) zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů.

Také je poslední den, kdy se podnikatelé mohou přihlásit k placení paušální daně v roce 2023.

O půlnoci z dneška na zítřek končí termín na zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění kandidátů na prezidenta.

Začne první letošní řádná schůze Poslanecké sněmovny. Zákonodárci by se mohli zabývat zákony ve druhém čtení. Patří k nim posílení postavení finančního arbitra v následných soudních řízeních a změny ve volbě radních České televize a Českého rozhlasu.

Pokračuje likvidace velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde se potvrdilo dosud největší ohnisko ptačí chřipky v republice.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se setká s Andrejem Babišem.

Belgičtí a nizozemští celníci představí novou strategii boje proti obchodu s drogami, který v posledních letech prudce roste.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel podepíšou třetí společné prohlášení o vojenské spolupráci NATO a Evropské unie.

Rumunský soud se bude zabývat odvoláním britského influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana proti jejich zatčení. Čelí obvinění ze znásilnění, obchodu s lidmi a založení zločinecké skupiny.

Vychází očekávaná autobiografická kniha britského prince Harryho s názvem Spare.