Prezident Pavel jmenuje Výborného ministrem zemědělství. Hokejový svaz rozhodne o reprezentačním kouči Jalonenovi

Prezident Petr Pavel jmenuje ministrem zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL), premiér Petr Fiala ho následně uvede do funkce.

Pokračuje schůze Sněmovny. Na programu jsou pravidelné interpelace na členy vlády. V úvodním kole by poslanci měli pokračovat v projednávání uzákonění možnosti manželství i pro homosexuály. Na programu by mělo být také první čtení novely o ústavní ochraně manželství jako svazku muže a ženy. Sněmovna by mohla také rozhodnout o zřízení vyšetřovací komise k hradním kauzám.

Další pracovní jednání zástupců ministerstva práce, odborů a zaměstnavatelů o vzorci pro pravidelnou valorizaci minimální mzdy.

Český ministr zahraniční Jan Lipavský bude v Berlíně mimo jiné jednat se spolupředsedou vládních Zelených Omidem Nouripourem a zahraničněpolitickým a bezpečnostním poradcem německého kancléře Jensem Plötnerem.

Začíná pravidelný dvoudenní summit EU. Šéfové států proberou další podporu Ukrajiny v boji proti ruské agresi, společnou bezpečnostní politiku či migraci.

Odstartuje líčení s obžalovaným bývalým slovenským prezidentem Andrejem Kiskou v daňové kauze jeho rodinné firmy KTAG, jejímž jednatelem byl Kiska před zvolením hlavou státu. Spolu s někdejším prezidentem čelí obžalobě také další jednatel firmy Eduard Kučkovský.

Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje rozhodne o setrvání, nebo odvolání reprezentačního trenéra Kariho Jalonena.

Proběhne slavnostní vyhlášení 55. ročníku ankety Zlatá hokejka 2023.