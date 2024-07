Venezuela čeká na výsledky prezidentských voleb. Do programu OH zasáhne pět českých medailistů z Tokia

Státní zdravotní ústav by měl zveřejnit zprávu o šíření černého kašle v populaci.

Soud začne projednávat případ muže, který podle obžaloby loni ve vile v Jevanech u Prahy zavraždil ženu, se kterou v domě žil.

Americký prezident Joe Biden navštíví stát Texas. Podle informací webu Politico představí návrh výrazné reformy nejvyššího soudu USA.

Venezuela čeká na výsledky prezidentských voleb.

Pět českých medailistů z Tokia zasáhne do dnešního programu olympijských her v Paříži. Navázat na tři roky staré úspěchy budou chtít zlatý střelec Jiří Lipták v kvalifikaci trapu, bronzový fleretista Alexander Choupenitch a stříbrný vodní slalomář Lukáš Rohan. Hrát budou i zlaté tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, i když zatím ne spolu ve čtyřhře. Barbora Seemanová může vylepšit dosud nejlepší umístění českých plavců v historii her, mezi osmičkou finalistek je mistryně Evropy na své oblíbené kraulařské dvoustovce.