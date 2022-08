Řidiči kamionů budou moci jezdit bez přestávek, šéfka americké Sněmovny reprezentantů navštíví Asii

Vyprší termín pro odstranění závad na kandidátních listinách pro komunální volby.

Přes elektronický formulář na klientském portálu ministerstva práce a sociálních věcí má být možné spravovat rodičovský příspěvek.

V účinnost vstupuje část novely zákona o silniční dopravě. Zavádí evropský balíček mobility. Ministerstvo dopravy bude moci ve výjimečných případech umožnit jízdu řidičům kamionů bez povinných přestávek a odpočinku.

Státní zdravotní ústav má zveřejnit zprávu o výskytu mutací koronaviru.

Funkce se ujímá nový ředitel hudebního festivalu Pražské jaro Pavel Trojan.

Začíná lovecká sezona srn, potrvá do 31. prosince. Srnec obecný se může lovit od 1. května do 30. září, zvěř do dvou let se smí lovit celoročně.

Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová zahajuje svou asijskou cestu návštěvou Singapuru.

Uskuteční se pohřeb severoirského politika a držitele Nobelovy ceny za mír Davida Trimblea, který zemřel 25. července.