Rozhodne se o osudu Trumpa jako prezidenta, Putin bude řešit mír v Náhorním Karabachu

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Šéfka dolní komory Kongresu Nancy Pelosiová chce v pondělí nechat volit Sněmovnu reprezentantů o rezoluci vyzývající viceprezidenta Mikea Penceho a kabinet, aby využili 25. dodatku ústavy a iniciovali Trumpovo sesazení. Pokud zůstane výzva u viceprezidenta bez reakce, demokraté údajně spustí proces ústavní žaloby. Dosluhující Trump by tak byl prvním americkým prezidentem, který dvakrát čelil impeachmentu.

Vláda v pondělí probere další postup v boji proti koronavirové nákaze. Ministři se zaměří na očkovací strategii, tématem budou jistě kompenzace pro uzavřené lyžařské areály a podpora pro cestovní kanceláře. Dále se má jednat o plošném odpuštění povinnosti platit daň z příjmu studentům, kteří museli pomáhat během nouzového režimu v sociálních a zdravotních zařízeních. Kromě toho je na programu i doporučení ministra financí nevstupovat do bankovní unie.

Ruský prezident Vladimir Putin, arménský premiér Nikol Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev společně proberou naplňování listopadové dohody o ukončení bojů o Náhorní Karabach, taktéž by měla padnout představa o dalším vývoji.



Dnes je také poslední možnost pro nahlášení používání nově zavedené paušální daně. Drobní podnikatelé tak mohou učinit do 18:00 finančnímu úřadu, týká se to těch, kteří mají roční příjmy z podnikání do milionu korun a jsou neplátci DPH.

Legendární pražský hudební klub Rock Café slaví třicet let existence. K radosti však příliš nemá, současná epidemiologická situace vyžaduje, aby brány zůstaly zavřené. Kulaté jubileum si připomene alespoň speciálním narozeninovým okénkem. Od čtyř do osmi se za pípu postaví majitelé nebo bývalí i současní produkční, kteří kromě piva s sebou připraví i horkou čokoládu nebo kávu.