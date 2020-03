Rozhodne se o sestupujícím z hokejové extraligy, členové OPEC+ zasedají ve Vídni

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Budeme sledovat vývoj výskytu koronaviru v Česku i v zahraničí. Kvůli jeho šíření se sejde vedení Bezpečnostní rady státu se všemi hejtmany. O koronaviru se bude jednat i v zahraničí, konkrétně mezi ministry zdravotnictví členských států EU.



Koná se závěrečné kolo hokejové extraligy. V přímém souboji si to o záchranu „rozdají“ Litvínov a Kladno. Teoreticky se ještě může stát, že sestoupí Pardubice (hrají na stadionu Komety Brno), ale to by musely prohrát v základní hrací době a Kladno zvítězit v prodloužení či po samostatných nájezdech. Kromě výše uvedených zápasů se hrají ještě duely Třinec – Plzeň, Ml. Boleslav – Zlín, Sparta – Olomouc, Hradec Králové – Vítkovice, K. Vary – Liberec. Všechna utkání začínají v 18.00.

O realizovaných stavbách a dokončení modernizace dálnice D1 budou ráno jednat premiér Andrej Babiš, ministr dopravy Karel Havlíček a ředitel ŘSD Radek Mátl.

Dalším dnem pokračuje schůze české sněmovny. Poslanci se budou zabývat hlavně předlohami ve druhém čtení, k nimž patří návrhy na zrušení či odklad povinné maturity z matematiky, zákaz jízd kamionů v levých dálničních pruzích či zákaz tranzitu kamionů po silnicích nižších tříd.

V Bruselu bude aktivistka Greta Thunbergová pořádat v Bruselu další ze série klimatických demonstrací.

Pokračuje soudní jednání v korupční kauze, kde je obžalován i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Na programu jsou závěrečné řeči.

U soudu se bude pokračovat v projednávání kauzy Vidkun, ta se podle žalobce týká vynášení informací z policejních spisů vlivným osobám. Pokračovat by měly výslechy svědků.

Členové skupiny OPEC+ se chystají na zasedání ve Vídni. Konkrétně jde o státy z Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojence včetně Ruska.