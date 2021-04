Rusko odpoví na ultimátum, vláda projedná plán pro rozvolnění a v Česku proběhne velký úklid

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Česko dalo Rusku ultimátum do 12.00, aby do té doby umožnilo všem 20 vyhoštěným českým diplomatům návrat na velvyslanectví v Moskvě. V případě, že se tak nestane, ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) plánuje tvrdou odezvu. Ta by spočívala v radikálním snížení počtu pracovníků na ruské ambasádě v Praze tak, aby odpovídal stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Šéf diplomacie nastínil, že by mohlo jít o přibližně 60 lidí.

Vláda odpoledne projedná plán, podle něhož by mělo dojít k dalšímu rozvolňování v obchodech a službách.

Starší výroční zprávy České televize (ČT) jsou na programu jednání sněmovny. Poslanci mají v plánu také pravidelné interpelace na členy vlády.



Kauzou Barták se bude počtvrté zaobírat soud v Liberci. Ten uspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu, který zrušil uložený šestiletý trest.



Českou žádostí o vyjádření solidarity v ostrém diplomatickém sporu s Ruskem se ve čtvrtek budou zabývat velvyslanci členských zemí Severoatlantické aliance. Při dopoledním jednání v Bruselu se čeští spojenci v NATO vysloví k výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, který byl podle českých tajných služeb dílem ruské vojenské rozvědky GRU.



Americký prezident Joe Biden svolal k jednání světové lídry, summit se týká boje proti klimatickým změnám. Zapojí se čtyři desítky prezidentů a premiérů včetně hlav států Číny, Ruska či Indie, dále osobnosti jako papež František nebo Bill Gates. Předpokládá se, že šéf Bílého domu oznámí záměr snížit do roku 2030 americké emise skleníkových alespoň o polovinu ve srovnání s rokem 2005.

V Česku proběhne velký úklid. Ten se koná pod hlavičkou kampaně Ukliďme svět. Koordinátor, Český svaz ochránců přírody (ČSOP), na webu eviduje kolem 290 nahlášených čistících akcí.