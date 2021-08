Schillerová určí podmínky pro školy, v Brně se setkají barmani a Havlíček pojede do Mšena

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) by měla určit podmínky, podle kterých budou moci školy čerpat peníze z Fondu solidarity EU na PCR testování žáků na covid-19. Školy by se pak podle požadavku ministerstva školství měly dozvědět kritéria do 13. srpna.

Proběhne debata nestátní organizace Podané ruce k potřebě aplikace třetí vakcíny u seniorů. Zúčastní se ředitel společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil, radní Jihomoravského kraje Jiří Kasala, senátor Roman Kraus a ředitel Diecézní charity v Brně Oldřich Haičman.

Poslanci mají na mimořádné schůzi Sněmovny schvalovat novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí a novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi. V druhém čtení by měli projednat novelu zákona o sociálních službách.

Ministr dopravy Karel Havlíček navštíví regionální trať z Mladé Boleslavi do Mšena.

V Brně se uskuteční setkání českých barmanů a příznivců gastronomie pod názvem Abzac hands up!, které každoročně pořádá Česká barmanská asociace. Na programu je například barmanská soutěž.

Ve Znojmě proběhnou tradiční Slavnosti okurek. Součástí bude soutěž o nejlepší sterilovanou okurku a rychlokvašku, a kuchařská show v podání michelinského šéfkuchaře Romana Pauluse.

V Kroměříži začíná zahradnická výstava Floria Léto. Potrvá do 8. srpna.

Koncertem Dana Bárty & Illustratosphere, kapel Vltava a Vanua 2 začíná druhý ročník akce Prague Kemp Letňany - série čtyř hudebních minifestivalů.

V Itálii začíná platit povinnost se prokázat covidovým certifikátem při návštěvě vnitřních prostorů restaurací, muzeí, kin či fitness center. Stejný požadavek platí i pro muzea ve Vatikánu.

Odpůrci očkování hodlají v centru Bratislavy pokračovat v protestech vůči opatřením proti šíření nákazy koronavirem.

Moskevský soud má vynést rozsudek nad Olegem Navalným, bratrem opozičního předáka Alexeje Navalného. Je obžalován z porušení hygienických předpisů, jelikož se v lednu zúčastnil zakázané demonstrace za Navalného osvobození.