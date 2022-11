Schorm složí slib jako zástupce ombudsmana, senioři nad 70 let se dostanou zdarma na Hrad

Nově zvolený zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm složí oficiální slib do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové.

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k prvnímu čtení vládní novely, která zejména mění způsob volby členů rad České televize a Českého rozhlasu.

Dosavadní státní tajemník ministerstva školství Jindřich Fryč nastupuje do funkce náměstka ministra vnitra pro státní službu, tzv. superúředníka.

Senioři od 70 let včetně mají do konce letošního roku vstup zdarma do jinak placených míst na Pražském hradě. Rozhodl o tom prezident Miloš Zeman.

Funkce se ujme nová předsedkyně Evropského soudu pro lidská práva (ECHR) ve Štrasburku, irská soudkyně Síofra O’Learyová.

Americký prezident Joe Biden se v předvolební kampani na Floridě postaví za demokratického kandidáta Charlieho Crista proti floridskému guvernérovi Ronu DeSantisovi.