PRAHA Ve vietnamské Hanoji se sejde americký prezident Donald Trump se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Prezident Miloš Zeman odlétá do Košic na schůzku prezidentů devíti členských států NATO ze střední a východní Evropy. Australský soud rozhodne o výši trestu pro kardinála George Pella, který je souzen za zneužití dvou chlapců.

Americký prezident Donald Trump se sejde se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Očekávání od dvoudenního summitu v Hanoji jsou vyšší, než byla v loňském roce, kdy pouhé podání rukou amerického a severokorejského vůdce bylo považováno za historickou událost. Pokud má být hanojská schůzka považována za úspěšnou, měla by podle expertů stanovit časový rámec pro proces jaderného odzbrojení KLDR a uvést konkrétní opatření k dosažení tohoto cíle. Severní Korea chce na oplátku od Spojených států především postupné rušení hospodářských sankcí.

Vláda mimo jiné bude jednat o novele zákona o silníčním provozu, kterou předkládá ministerstvo dopravy. Ta by měla zjednodušit systém udělování pokut a zvýšit jejich horní sazby. Změny se dotknou i bodového systému. Místo současných pěti pásem by existovala jen dvě - pro lehké a vážné přestupky. Přísnější bude na začínající řidiči, kteří budou mít bodů méně.

Prezident Miloš Zeman odlétá do Košic na schůzku prezidentů devíti členských států NATO ze střední a východní Evropy s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Česká republika v březnu oslaví 20 let od přijetí do Severoatlantické aliance. V té době byl Miloš Zeman předsedou vlády. Dlouhodobým problémem Česka jsou nízké výdaje na obranu. Praha se zavázala, že bude dávat dvě procenta HDP, ale letos to bude jen 1,19 procenta.

Německá kancléřka Angela Merkelová bude v Paříži jednat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o brexitu, vztazích s USA či obranné spolupráci svých zemí. Obě země v lednu tohoto roku podepsaly Smlouvu o francouzsko-německé kooperaci. Hovoří se v ní například o jednotném vystupování v zahraniční i obranné politice obou zemí a koordinaci jednotných postojů v otázkách EU či NATO.



Senát se na středeční schůzi zřejmě bude zabývat i situací kolem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS). Mohl by podle návrhu usnesení doporučit senátorům, aby omezili účast na jeho vzpomínkových akcích. Svaz v poslední době čelil kritice například kvůli tomu, že ocenil komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který se jako policista podílel v roce 1989 na potlačování protirežimních demonstrací. Pozornost vzbudil i projev předsedy ČSBS Jaroslava Vodičky na tryzně v Terezíně, židovské obce označily jeho výroky o uprchlících za xenofobní.



Australský soud bude rozhodovat o výši trestu pro kardinála George Pella. O jeho vině porota rozhodla už v prosinci. Podle ní kardinál, dříve označovaný jako třetí nejvyšší muž Vatikánu, zneužil dva chlapce. Teď je nejvýše postavením katalickým duchovním, který byl usvědčený ze zneužívaní mladistvých. Sedmasedmdesátiletému Pellovi, který veškerá obvinění popírá, hrozí až 50 let vězení.