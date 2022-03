Sejdou se ministři válčících stran, na radnicích zavlaje tibetská vlajka a Slavii čeká důležitá bitva

Diplomatický dialog. K velmi důležitému, možná průlomovému prvnímu vzájemnému setkání se chystají ministři zahraničí Ruska Sergej Lavrov a Ukrajiny Dmytro Kuleba. To proběhne v turecké Antalyi. Americkou viceprezidentku Kamalu Harrisovou čeká jednání s polským prezidentem Andrzejem Dudou.

Ve francouzském Versailles proběhne unijní setkání prezidentů a premiérů členských zemí. Půjde o dva dny trvající neformální jednání, jehož hlavním tématem bude válka na Ukrajině. Summit se bude věnovat posilování společné evropské obrany, snižování energetické závislosti na Rusku či další pomocí Kyjevu a ukrajinským uprchlíkům.

Poslanci mají na programu jednání o návrhu letošního státního rozpočtu. Vláda Petra Fialy (ODS) jej předložila se schodkem 280 miliard korun, což je o 97 miliard méně, než navrhoval bývalý kabinet Andreje Babiše (ANO).

Tibetská vlajka zavlaje na stovkách radnic. Gesto připomene povstání proti čínské okupaci. Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let v západní Evropě. Za cíl měla poukázat na neustálé porušování lidských práv na daném území a vyslat do světa jasný signál.

Kim tvrdí, že KLDR chce vyslat do vesmíru velký počet družic, ty by následně měly posloužit ke sledování Spojených států.



Statistici odhalí čísla mapující vývoj únorové inflace. Meziroční data stoupla odhadem na 10,3 až 10,6 procenta z lednových 9,9 procenta. Růst cen pokračuje v téměř všech složkách spotřebního koše, přičemž se to týká především pohonných hmot, potravin a nákladů na bydlení včetně energií.

Bankovní rada České národní banky rozhodne o nastavení výše odvodů bank do rezerv na ochranu úvěrového trhu, tedy o takzvané sazbě proticyklické kapitálové rezervy. Naposledy centrální banka sazbu zvýšila na dvě procenta z aktuálních 0,5 procenta na konci listopadu, a to s platností od ledna 2023. Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry.

Slavia Praha, nebo Linec? Vršovičtí rozehrají osmifinále Evropské konferenční ligy. V Edenu přivítají rakouský LASK s jasným předsevzetí - a to utvořit si náskok do odvety venku, k níž nastoupí o týden později.