Senát rozhodne o svém vedení a Zeman bude na jednání sněmovny. Do prodeje jde svatomartinské víno

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Senát rozhodne o svém uspořádání na další dva roky. Vedení horní komory by se příliš změnit nemělo. V čele Senátu podle dohod frakcí zůstane Miloš Vystrčil (ODS), počet místopředsedů se sníží z pěti na čtyři. Novou tváří mezi nimi má být Jitka Seitlová, která nahradí svou kolegyni z klubu KDU-ČSL Miluši Horskou. Místopředsedy horní komory zůstanou Jiří Růžička a Jan Horník z klubu Starostů a Jiří Oberfalzer z klubu ODS a TOP 09.

Sněmovna bude v prvním čtení schvalovat základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. V 10:30 se zúčastní prezident Miloš Zeman. Následně by se poslanci mohli zabývat ústavními předlohami o ochraně vody.

Začíná příjem žádostí do programu COVID podpora cestovního ruchu. O dotaci mohou žádat cestovní kanceláře, agentury a průvodci. Na pomoc je vyčleněno půl miliardy korun. Příjem žádostí skončí 11. prosince.

V 11:00 je v plánu tisková konference ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) po jednání Ústředního krizového štábu.

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o návrzích Městského soudu v Praze a skupiny senátorů na zrušení částí zákona o ochraně spotřebitele. Jde o právní úpravu registru spotřebitelů.

Přesně v 11:11 začínají on-line slavnosti svatomartinského a mladého vína. Z kaple sv. Václava ve Znojmě požehná tamní děkan Jindřich Bartoš. Více na www.znojemskabeseda.cz. Do prodeje jde 1,75 milionu lahví svatomartinského. Vzhledem k tomu, že kvůli koronaviru nelze pořádat hromadné akce, vinaři spoléhají hlavně na prodej v řetězcích a v e-shopech.

Evropská komise představí návrhy na posílení společné zdravotní politiky EU. Týkat by se měly mimo jiné rozšíření působnosti Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí či Evropské lékové agentury.

Tisíce lidí se mají zúčastnit ve Varšavě Pochodu nezávislosti, který pořádá polská krajní pravice k výročí vyhlášení samostatnosti Polska. Varšavský starosta však pochod s ohledem na epidemickou situaci nepovolil.

Server Bankovní poplatky vyhlásí výsledky Ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek roku 2020. Více na: www.BankovniPoplatky.cz

Obvodní soud pro Prahu 4 pokračuje v projednávání případu novináře Marka Přibila. Obžaloba ho viní z pomluvy kvůli zveřejnění článku o tom, že někdejší ministr vnitra Milan Chovanec ovlivňoval kauzu Čapí hnízdo.

V 18:00 je v plánu podpis koaliční smlouvy nové vlády v Plzeňském kraji. Na spolupráci se dohodla dvě seskupení – ODS + TOP 09 se STAN + Piráty, která budou mít dohromady v novém krajském zastupitelstvu 25 ze 45 křesel.

Na aukci Sotheby’s v Ženevě se bude dražit vzácný růžový diamant The Spirit of the Rose (Duch růže), který byl nalezen a vybroušen v Rusku. Cena by mohla dosáhnout 38 milionů dolarů (875 milionů Kč).

Ministerstvo obrany, spolek Vlčí máky a skladatel Tomáš Kympl představí na webových stránkách ministerstva hudební video s názvem Je čas jako hold válečným veteránům a hrdinům při příležitosti Dne válečných veteránů. Inspirací pro jeho vznik je silný příběh československých legionářů bojujících ve světové válce. Video bude zde.

Začíná prodej vstupenek na festival Pražské jaro 2021 prostřednictvím webových stránek Pražského jara www.festival.cz.

Kvůli pravidelné údržbě a mytí bude od 11. listopadu do 13. listopadu, vždy v noci od 23:00 do 05:00, uzavřen západní tubus Zlíchovského tunelu (směr Barrandovský most) a druhý tubus bude jednosměrný v původním směru.