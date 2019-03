Škoda představí v Ženevě SUV Kamiq a evropský soud projedná českou stížnost k směrnici o zbraních

Evropský soud se bude věnovat české žalobě kvůli směrnici o zbraních, časopis Forbes zveřejní nový žebříček dolarových miliardářů a začíná ženevský autosalon, na němž Škoda představí nové SUV Kamiq.

Směrnice o zbraních. Soudní dvůr EU se dnes začne na veřejném líčení zabývat žalobou, kterou kvůli změnám směrnice o zbraních zakazujícím některé poloautomatické zbraně či zásobníky podala Česká republika. Její delegaci povede náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.

Žebříček miliardářů. Americký časopis Forbes dnes vydá nový žebříček světových dolarových miliardářů.

Kamiq v Ženevě. Prvním novinářským dnem začíná ženevský autosalon. Novinky dnes představí mimo jiné Škoda, Volkswagen nebo Kia. Prezentovat se budou i automobilky Ferrari a Bugatti. Zmíněná Škoda představí pro odbornou veřejnost nové SUV pro evropský trh Kamiq. Pro běžné návštěvníky bude autosalon otevřen ve čtvrtek.

Nikulinův psychický stav. Kalifornský soud má večer projednávat kauzu ruského hackera Jevgenije Nikulina obžalovaného z rozsáhlé krádeže počítačových dat. Měl by vyslechnout výsledky psychiatrické expertízy.

Řepka opět u soudu. Městský soud v Brně se bude zabývat návrhem na potrestání fotbalisty Tomáše Řepky kvůli zanedbání povinné výživy.



Podmínky voleb do europarlamentu. Do dneška musí ministerstvo vnitra zveřejnit informace o podmínkách kandidatury a podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na českém území.

Babiš letí za Trumpem. Andrej Babiš dnes odlétá do Spojených států, kde bude ve čtvrtek jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle informací LN se chce u amerického prezidenta mimo jiné přimluvit za česká auta. Trump totiž pracuje s myšlenkou, že by na evropské automobily uvalil 25procentní cla.

Ceny Anděl. Večer vyhlásí Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI) ceny Anděl. Ceremoniál v přímém přenosu odvysílá Česká televize.

Masopust. Po celém Česku projdou městy a obcemi masopustní průvody, konají se masopustní slavnosti.

Rozloučení s Pechou. V Jihlavě se bude od 14. hodiny konat poslední rozloučení s hercem Jiřím Pechou, který spolu s Bolkem Polívkou zakládal Divadlo Husa na provázku. Zemřel 28. února ve věku 74 let.

Verdikt ÚS. Ústavní soud dnes odpoledne vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Maroše Straňáka a Davida Šimona. Oba marně žádali obnovu řízení v kauze brutální vraždy seniora ve Slopném na Zlínsku. Olomoucký vrchní soud za ni v roce 2014 uložil Straňákovi trest 24,5 roku a Šimonovi 20,5 roku vězení. Hlavním důkazem byly pachové stopy. Odsouzení vinu popírali.

Chirurgové u soudu. Před přerovským soudem znovu stanou dva chirurgové z přerovské nemocnice, kteří jsou obžalováni v souvislosti se smrtí pacienta, který v nemocnici zemřel po operaci břišní kýly. Podle spisu zanedbali pooperační péči. Případem se soud zabývá od loňského října.