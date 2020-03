Školy zůstaly zavřené, poslanci mají volit členy mediálních rad a soud rozhodne v kauze Weinsteina

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Sledujeme vývoj situace kolem nového koronaviru. Kvůli šíření nákazy je ode dneška do odvolání zrušena výuka na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách.

V 14.30 je briefing Hospodářské komory a partnerských organizací shrnující dopady šíření nákazy koronavirem na české firmy. Zúčastní se prezident komory Vladimír Dlouhý, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by měli mimo jiné volit nové členy rad České televize a Českého rozhlasu. Na programu jsou také předlohy v prvním čtení.

Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost má od 11.30 projednávat na uzavřeném jednání cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan za účasti ředitele BIS Michala Koudelky. Od 16.30 je na Pražském hradě schůzka nejvyšších ústavních činitelů ke koordinaci zahraniční politiky. Mezi témata má patřit také cesta Vystrčila na Tchaj-wan.

Soud v New Yorku vynese rozsudek v kauze bývalého amerického producenta Harveyho Weinsteina, jehož porota uznala vinným ze sexuálního napadení a znásilnění. Hrozí mu až 29 let vězení.

Odvolací Vrchní soud v Praze projedná spor mezi PR agenturou Bison & Rose a Andrejem Babišem. Agentura chce od premiéra omluvu za výroky, kterými ji mimo jiné označil za lobbistickou.

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o návrzích dvou skupin senátorů na zrušení části zákona o střetu zájmů. Pokud by soud návrhům vyhověl, přestali by komunální politici být považováni za veřejné činitele a odpadla by jim povinnost podávat majetková oznámení.

Olomoucký krajský soud bude pokračovat v projednávání korupční kauzy Vidkun, která se podle žalobce týká vynášení informací z policejních spisů vlivným osobám. Předvoláni jsou olomoučtí policisté a tehdejší vyšetřovatelé olomoucké GIBS.

Okresní soud Praha-západ se bude zabývat případem bývalého protikorupčního policisty, který podle obžaloby sliboval poskytnutí ochrany a intervence v rámci trestního řízení. Muž je obžalován z podvodu, další tři lidé čelí obžalobě z podplácení.

Vyprší termín pro podání přihlášek do soutěže na správu informačních a komunikačních technologií České pošty. Vítěz by měl začít poskytovat poště služby ve druhém až třetím čtvrtletí roku 2021.